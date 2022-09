No estás sola hija de mi alma: Aida Merlano rompió el silencio desde Venezuela

Este miércoles, desde Venezuela, Aida Merlano rompió el silencio sobre el caso que tiene a su hija Aida Victoria Merlano al borde de ir a la cárcel, pues la influenciadora fue condenada en primera instancia por su presunta participación en la fuga de su mamá. La excongresista agradeció al abogado y expresó su inconformismo por una condena que, según ella, es injusta.

Al parecer la joven enfrentaría una condena de 17 años de cárcel, sin beneficio de casa por cárcel por la tipicidad del delito.

“Doctor Miguel del Río, en nombre de mi familia y el mío propio, devastados por este fallo tan injusto, le damos las gracias por el apoyo incondicional brindado a mi hija Aida Victoria . Confiando en Dios y con nuestra fe intacta, esperamos que usted y las altas cortes le devuelvan la inocencia a mi hija”, afirmó la excongresista en una publicación de Instagram.

Merlano concluyó su escrito afirmando que: “No estás sola hija de mi alma, somos miles de personas unidos en oración pidiendo por tu situación, te amo con mi ser. Fuerza”.

Merlano, quien se encuentra en Venezuela tras ser recapturada en ese país en enero de 2020 y recibe refugio del gobierno de Nicolás Maduro, negó hasta último momento que su hija hubiese actuado en complicidad para facilitar su fuga.

Por su parte, Aida Victoria Merlano también habló a través de sus redes sociales y reconoció que su abogado apelará la decisión y ya se encuentra trabajando en su defensa.

“Sí, me condenaron hace unas horas. A diferencia a lo que la gente puede pensar que son cuatro años o que es un delito en el que no me van a dar cárcel o que me van a dar casa por cárcel, lo que pide realmente la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel”, confesó Merlano, entre lágrimas.

Sin embargo, los problemas para Merlano parecen aumentar, pues se supo que la Fiscalía imputará los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito a Aida Victoria Merlano. Según el ente acusador, la hija de la prófuga excongresista Aida Merlano no ha podido justificar el origen de varios de los bienes que estarían a su nombre.

El juzgado fijó para el próximo 13 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, la audiencia en la que se dará a conocer el monto de la pena que la sentenciada deberá cumplir.

