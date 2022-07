"No le coman al cambio, el estancamiento es peor": Andrés Parra mandó reflexivo mensaje

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, el actor Andrés Parra envió un mensaje reflexivo "a toda la gente que en este momento se pueda estar sintiendo estancada" y los invitó a no tenerle miedo al cambio.

"Cuando uno se lanza al abismo, el universo tiende una red, pero uno como que se queda el miedo no lo deja", reflexionó Parra en su video que dura cerca de 10 minutos.

"No pueden dejar que sigan pasando así los años", les dijo Parra "a la gente que está mamada en el trabajo, en el matrimonio o relación que tiene", sugiriéndoles que "no esperen más tiempo" porque, dijo, "no vale la pena".

"Uno sabe que ya no quiere estar ahí", dijo, agregando que eso no es más que "un miedo paralizador" y que deben tener en cuenta que "el corazón ya sabe que es lo que uno quiere hacer".

"No le coman al cambio, el estancamiento es peor, es muy hijueputa durar cinco años u otro año así, pensándolo, echándole cabeza todos los días a eso", prosiguió, invitando a todos sus seguidores a que "confíen, porque la vida sabe qué le conviene a uno".

"Afuera hay un jardín esperándolos, pero uno se queda en el desierto del miedo, de la incertidumbre, del no puedo", indicó, invitando a que las personas no se resignen y pidiendo, a modo de favor, que "no esperen más" que no sigan "comiendo mierda, porque uno se convenció de que la felicidad solo era posible aferrándose".

