No sé qué hubiera sido sin el ejemplo de mi padre: Daniel Samper Ospina

Esta semana en Blanco y Negro el periodista y escritor Daniel Samper Ospina pasó por los micrófonos de Blu Radio para contar algunos detalles de su vida personal, sus gustos y la opinión que le merecen algunos de los políticos más mediáticos del país.

“Soy periodista porque es la forma más rentable de vivir de la literatura, que fue lo que estudié, pero es muy difícil vivir de ese oficio y este es algo compatible, es muy difícil aburrirse. Mi abuelo fue profesor, estaba en mi familia el gusto por la literatura, aunque nadie está exento de tener familia política, no se burlen en sus casas a cualquiera le puede suceder un accidente así”, indicó.

Daniel Samper creció son sus padres separados, “pero cuando me iba a España a vivir con mi papá veía que se la pasaba sentado escribiendo y por ósmosis aprendí eso. Me parezco mucho a mi papá (Daniel Samper Pizano), capilarmente se nota mucho. No sé qué hubiera sido sin el ejemplo de él, marcó una influencia inevitable. Todos los niños al final quieren ser como su papá”, señaló.

Su vida profesional lo llevó a crear la revista soho, pionera en Colombia en ese tipo de contenidos. Cuenta el propio Daniel que desde siempre “tenía claro que el día que hiciera una revista haría el tipo de publicación que hice”; sin embargo, nadie está exento de polémicas y así lo comprobó el propio Daniel, quien lamenta haber aprobado un anuncio para su revista que mostraba la imagen de una mujer indígena con los pechos descolgados y la frase “mejor lea Soho”.

“Aprobé el anuncio en un momento de apresuramiento, fue un anuncio para olvidar. Me pareció un error garrafal, sirvió para darse golpes en el pecho. Es una cosa racista, una idiotez, pero asumí la culpa de mi error por el apresuramiento y esto me ayudó a conducir la revista por un camino más claro”, añadió.

Pero algunas publicaciones de Soho han sido relevantes para la opinión pública no por su carta polémica sino por un trabajo memorable de fotografía y publicidad. “No hay una mujer que sea la más deseada en Soho, no lamentamos la ausencia de ninguna”, dice Ospina, a la vez que recuerda uno de los trabajos de los que más se ha sentido orgulloso de desarrollar: la fotonovela de los 15 años, que “fue una manera de hacer un recuento divertido de lo que es Soho”.

Por otro lado, Daniel se ha sabido mantener vigente como líder de opinión por su columna publicada en Revista Semana; que inició en un contexto totalmente diferente. Según cuenta “escribía una columna en Jetset y cuando se movió el mercado de columnistas pasaron ese contenido a Semana en un movimiento audaz, diciéndome que tenía que sintonizarme más con los temas políticos y al principio fue difícil, más porque Semana es una publicación muy seria”.

El desarrollo de una columna de opinión conlleva un trabajo arduo de análisis y sátira, en el caso de Daniel, quien dijo que “cuando uno ve que se acerca el viernes y no tiene tema, siempre aparece un Uribe o un Angelino Garzón en chancletas y barba hasta el piso, al rescate”.

Por sus opiniones, muchas veces controvertidas y polémicas, nuca ha recibido amenazas aunque sí “muchos insultos”, pero esta no es la razón por la que se aleje de las calles y prefiera quedarse un jueves en la noche en casa, dado que como él mismo reveló: “tengo una vida doméstica en la cual soy muy feliz, entonces salir un jueves me parece la tragedia mayúscula y ya a los 40 años, que un año en mí equivalen a 7 años humanos. Tengo 40 años pero me siento de 580”.

Finalmente, Daniel Samper Ospina compartió su opinión respecto a algunos de los políticos más relevantes para la opinión pública colombiana:

Alejandro Ordoñez: “Valora tanto la moral que tiene dos. En casi todas sus salidas se le ven las dos morales, por un lado ataca la eutanasia y por el otro defiende el glifosato, que está comprobado que da cáncer. No sabe uno qué pretende”.

Eduardo Montealegre: “Me parece que parece por momentos encarnar esa esquizofrenia colombiana en que los entes de control están en manos de personas un poco fanáticas. Uno siente es que están haciendo campaña, enarbolando banderas políticas”.

Gustavo Petro: “Creo que hay cosas rescatables, como Bacatá. Es el funcionario ejemplar y el que más ha durado, creo que el hecho que ambos tengan malas pulgas les ha ayudado”.

Roy Barreras: “Es uno de mis políticos favoritos. Me gusta esa capacidad renacentista que tiene de ocupar muchísimos oficios, ser médico, político, poeta”.

Álvaro Uribe: “Me ha dado mucho de comer. No tengo sino palabras de gratitud por Uribe y en la medida en que más enloquezca más gratitud tendré. Los únicos promotores de Uribe que no están presos son las Farc, que son los que lo mantienen vigente”.

Juan Manuel Santos: “Era tanta la angustia de que regresara Uribe al poder que me vi haciéndole fuerza a Santos. Es una de las cosas que menos le perdono a Uribe.

Es un gobierno bastante ligero, light, rodeado de ministros muy flojos. Pero prefiero un Gobierno de Santos que la dictadura disfrazada de Uribe”.

Paloma Valencia: “Maravillosa. Siempre la admiro y la defiendo y en mi libro hago un recuento de un exorcismo que ella vivió durante una plenaria del senado en que empezó a hablar en lenguas”.