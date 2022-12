No valió la pena ser servidora pública: Sandra Morelli

La excontralora general Sandra Morelli en entrevista en Blu Al Derecho habló de su situación jurídica al tiempo que se mostró confiada en las garantías que le pueda ofrecer la Corte Suprema de Justicia, tribunal que estará a cargo de su juicio.

“Yo tengo muchas investigaciones de la Fiscalía y la que está más adelantada es la que ya inicia la etapa de juicio, es decir cuando ya hay acusación, cuando la Fiscalía considera que hay una responsabilidad penal de mi parte y por lo tanto se va ante el juez, en mi caso es la Corte Suprema de Justicia, para que decida si efectivamente hay una responsabilidad penal por haber cambiado la sede la Contraloría”, dijo.

Morelli aseguró que no valió la pena ser servidora pública ya que “el costo es muy alto porque implica un desbarajuste de la vida personal, económica, familiar, un impacto a la privacidad de las personas y la rutina normal de mi mamá y de mi hijo”, dijo.

Con respecto a si considera que existe algún tipo de problema personal entre el fiscal general Eduardo Montealegre y ella, manifestó que “ese planteamiento lo perdí, metí todos los recursos, todos los impedimentos, las recusaciones para que pudiera haber una separación de la Fiscalía, bajo la dirección del actual fiscal, respecto de mis casos, pero realmente la jurisdicción me dijo no; no hay impedimentos, no se ha violado el debido proceso… ya hay unas decisiones que cualquier cosa que yo opine no tiene valor”.

Finalmente, aseguró que está “muy tranquila porque toda esta historia se resume en los estrados de la Corte Suprema, donde están las pruebas, las explicaciones, los peritazgos, los testigos, entonces ahí tiene que coincidir la verdad real con la verdad procesal”.