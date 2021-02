Ojalá el resto del país no sea indiferente, es una situación que duele: Linero sobre Buenaventura

Este miércoles los jóvenes de Buenaventura lideraron una jornada de marchas, con cantos y tamboras se manifestarán y realizaron una gran cadena humana sobre la avenida Simón Bolívar en la que participaron miles de bonaverenses.

A propósito de esta gran cadena humana por la violencia en Buenaventura , Alberto Linero destacó que de los problemas se sale con este tipo de relaciones solidarias que se registraron este miércoles.

El problema de Buenaventura es complejo, es un problema estructural. Allá hay problemas de inequidad, de pobreza, de corrupción y narcotráfico que implica construir la estructura de esta ciudad. Dijo

Asimismo rescató que pese a estos problemas, la gente no ha sido indiferente, pues lo contrario al amor es la indiferencia. "Me gusta que se junten, que defiendan sus derechos y alcen la voz. Ojalá el resto del país no sea indiferente".

Recalcó que se deben construir más relaciones de amor y compartirlo con los otros, pues lo que hay que hacer es una cadena de solidaridad y dejar a un lado la violencia.

Publicidad

Escuche la reflexión de Alberto Linero en el audio adjunto: