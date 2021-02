No seamos bobos útiles de las redes, no caigamos en fake news: columna de Alberto Linero

He recibido muchos mensajes de personas preguntándome por una supuesta entrevista mía en El Tiempo, en la que hablo de unas inversiones en criptomoneda . Al principio no entendía de qué me hablaban, porque ni he sido entrevistado, ni tengo esas inversiones.

Luego supe que se trataba de una fake news. Cuando fui a ver la página en la que aparecía, no entendía por qué la gente no se daba cuenta de que era absolutamente falsa, porque la verdad era muy fácil percibir que era un montaje.

Ayer, cuando leí en un reporte de la encuesta ‘Iceberg Digital’, realizada por la firma de ciberseguridad Kaspersky, que el 73% de los colombianos consultados aseguraban no tener la capacidad para diferenciar una información falsa, o ‘fake news’, de una noticia real, lo comprendí todo.

Aún más, en la encuesta, el 14% de los participantes ni siquiera reconoció el término —en Latinoamérica la cifra es del 16%—, mientras que el 47% dijo que se cuestionaba ocasionalmente si lo que consumía en línea era o no verídico.

Es decir, la gran mayoría lee acríticamente la información en las redes, no la cuestiona, no la analiza, ni mucho menos constata la veracidad de la fuente que las produce. Lo cual es muy grave, porque son informaciones de toda índole, desde las que comprometen la salud, como todas las que han salido frente al covid y la vacuna; hasta las que proponen falsas ideas políticas, o las que declaran muertos a famosos.

Pero, ¿cómo descubrir una fake news? Juliana Gragnani, en un artículo en BBC en español, propone estos consejos:

1. Tómate un minuto y piensa. No te creas la noticia ni compartas el texto de inmediato.

2. ¿Te causó una reacción emocional muy grande? Desconfía. Las noticias inventadas se hacen para causar grandes sorpresas o rechazo.

3. ¿Confirma alguna convicción que ya tenías? También es una técnica habitual de este tipo de noticias. Desarrolla el hábito de desconfiar e investigar.

4. ¿La noticia está "pidiendo" que creas en ella o "muestra" por qué desconfiar? Cuando esta es cierta, es más probable que cite fuentes, que incluya enlaces y que cite documentos oficiales (es decir, que sea transparente).

5. Producir un reportaje tan pronto como acontecen los eventos toma tiempo y exige profesionales cualificados. Desconfía de las noticias "bomba" en el calor del debate.

¡Pilas!, no seamos bobos útiles de las redes, esforcémonos por ser cada vez más críticos.

