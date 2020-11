Es falso, no sé de esa vaina: Linero desmiente fake sobre inversiones en criptomonedas

Una persona en mis redes me preguntó cómo hice para volverme millonario en 3 o 4 meses. Quedé sorprendido, porque ni soy millonario ni creo que alguien lo pueda lograr legalmente en tan poco tiempo. Le pregunté de dónde sacó esa mentira y me envió un link de una noticia falsa, en la que supuestamente Claudia Palacios me entrevistaba y yo le comentaba de unas inversiones en criptomonedas.

Más allá de desilusionarme con la maldad de la gente y su intento de engañar a los otros, creo que esta mentira debe ser una oportunidad para reflexionar en torno a la manera cómo nos acercamos a la información que encontramos en internet . Si consumimos contenido, debemos asegurarnos de conocer cómo funciona el lenguaje; sospechemos de todo lo que pareciera apelar a nuestras emociones, especialmente lo que causa pena, dolor o curiosidad. Así como no le creíamos a los culebreros que iban de pueblo en pueblo vendiendo menjurjes fantásticos, debemos ejercitar nuestro pensamiento crítico para tomar de la infinidad del contenido que encontramos en internet, la información verídica que nutra nuestra mente.

Para esto propongo un ejercicio basado en la fábula de los 3 filtros socráticos: ¿Qué tipo de texto es? ¿Es verdadero en todos sus puntos? ¿Podemos verificar que eso que leemos tiene un asidero en la realidad? ¿Quién es el autor? ¿Hay una intención positiva y bondadosa en su escritura? ¿Es constructivo? ¿A qué tipo de intereses responde? Puede que sea una dinámica dispendiosa en una primera instancia, pero el ejercicio permanente nos ayudará a no ser incautos y a no caer en las mentiras que constantemente nos proponen en internet.

Me preocupa mucho la categoría de influencers que manejamos hoy, porque creo que realmente no podemos aceptar a cualquiera como referente en nuestras vidas, ni creer que, porque alguien se destaca en cualquier dimensión existencial, ya es un sabio al que hay que seguir ciegamente en todo lo que hace.

Nadie merece que lo imitemos por sí mismo, solo nos podemos guiar de sus actuaciones cuando han demostrado tener autoridad en la materia y una coherencia de vida. Por ejemplo, si voy a hacer una inversión, tengan la seguridad que no le voy a pedir a un músico o a un literato que me asesore, sino que prefiero pedirle esa asesoría a Víctor Grosso, nuestro especialista en el tema. No olvidemos que el que se deja engañar por ingenuo, también es responsable.