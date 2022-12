¡Ojo! Su forma de vestir puede ser crucial en una entrevista de trabajo

La entrevista de trabajo es quizás el momento más tenso de un proceso de selección para ocupar una carga en una empresa o conseguir el trabajo que tanto anhela. Se ha demostrado que la apariencia es crucial a la hora de que el empresario tome la decisión final.

María Luisa Torres (@marialutorres en Instagram) es personal shopper y habló para BLU Radio sobre los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de vestirse para ese gran momento.

María Luisa asegura que lo primordial es enfrentar el mundo con actitud y eso se refleja en una imagen positiva que se debe proyectar en el momento de la entrevista:

Pensamientos positivos. Actitud. Creer en tus capacidades. Estar dispuesto a enfrentar el mundo con una sonrisa

Sin embargo, para obtener buenos resultados y obtener el trabajo soñado, Torres recomienda investigar el código de vestuario de la empresa a la que deseas ingresar.

Si la empresa es formal con cargos administrativos y gerenciales que requieran etiqueta corporativa, ¿qué usar?

En este caso María Luisa Torres entrega recomendaciones para las mujeres:

• Mujeres: Vestidos de una pieza, sastres con falda lápiz o pantalón con blusas en fibras de algodón y seda, que le dan el toque elegante a su look. Recomienda usar tacones en punta como los stillettos que además estilizan la figura.

Colores que harán de tu entrevista de trabajo un éxito:

Azul marino Gris medio oscuro

“Estos colores comunican credibilidad, capacidad, profesionalismo y confiabilidad”, señaló Luisa.

“Siempre he dicho que lo importante es reflejar eso que lo hace diferente y estar cómodo con lo que lleva, si es de esas personas que le gusta proponer y reflejar que es creativo, innovador y poderoso, puedes usar toques de colores claros combinados entre sí, también el rosa fuerte o rojo en tu look. No tema usar color, le da vida su día.”, añadió.

En cuanto a los accesorios para acompañar el look ¿qué usar?

La experta recomienda ser sutil y llevar solo aquello que resalte las prendas y no exagerar con el uso de estos.

Joyas muy suaves.

Un bolso mediano, no tan grande.

Impecable: cabello limpio y un buen perfume.

Uñas arregladas colores como el francés, rojo sangre y nude.

¿Qué no deben usar las mujeres en una entrevista de trabajo?

Escotes.

Minifalda.

Zapatos con punta abierta.

Maquillaje excesivo.

Jeans con rotos.

Uñas con colores muy llamativos.

En el caso de los hombres también hay códigos de moda que seguir.

• Hombres: La camisa de cuello rígido y la corbata son determinantes para acompañar el traje de dos piezas, hoy en día puede usar trajes como el azul rey y gris oscuro.

“Para los hombres creativos y arriesgados recomiendo usar en el pañuelo colores como el rojo con blanco que combine con la corbata ya que le dará un toque divertido y enviará un mensaje de autoridad y tranquilidad”, indica la experta.

Sin embargo, asegura que la presencia es importante "Debe ir afeitado y bien peinado con un buen reloj, cinturón y zapatos bien lustrados".

¿Qué cosas no deben usar los hombres en una entrevista?

Jeans rotos.

Camisetas con estampados.

Colores llamativos

Accesorios extravagantes.

“Para trabajos informales puedes ir bien presentado con un jean, pero sin rotos, un buen blazer color azul con una blusa o camisa clara, lo importantes es estar impecable”, señaló.

Por último, y no menos importante, aconseja prestar atención a las señales no verbales que reflejan el deseo de conseguir el puesto de trabajo, estas son:

Llegar 30 o 15 minutos antes de la cita de trabajo. Saludar fuertemente mirando a los ojos. Adoptar una buena postura. Sonreír

"No olvide estos consejos para cumplir sus metas. A la hora de vestir tenga en cuenta que lo que usa vaya acorde a su personalidad, pues eso le dará la seguridad en el momento que lo necesita y llegará a su vida el proyecto que tanto quiere atraer ", agregó María Luisa Torres Pulido.