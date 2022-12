Ojos, papada y nariz, las cirugías más comunes entre los hombres

La cirujana plástica Alexandra Mora habló en En BLU Jeans sobre rejuvenecimiento facial en hombres y dijo que “hoy en día existen cosas muy sutiles para rejuvenecer” y no es necesaria la cirugía, aseguró.



“Lo que más le interesa a los hombres es rejuvenecer la mirada”, indicó la experta, pues “para ellos la parte visual es muy importante”.



Además, sugirió tener mucho cuidado a la hora de elegir el centro estético pues “se debe acudir siempre a manos expertas”.



Agrega que muchas veces algunas cirugías que se ven mal a simple vista, pero puede que “no sea de los médicos sino del paciente”, dado que algunos piden cirugías exageradas y poco estéticas.



Indicó que cada persona es única y especial, por lo que siempre se debe hacer un análisis. “Ya sea quirúrgico o no quirúrgico, se debe buscar siempre el bien del paciente”.



Agregó que hoy en día van más los hombres a consultorios estéticos que las mujeres, y entre las cirugías más comunes están las de ojos, papada y nariz.



Publicidad