¿Ovnis en Bogotá? Periodista canadiense capta extraña imagen en la capital

BLU que pudo captar con su cámara la presencia de un Ovni en los cielos de Bogotá.

“Estaba en mi balcón tomando mi café a las 7:30 a.m. cuando de repente vi un puntico negro detrás de los cerros. De un momento a otro se movió y me preguntaba ¿esto qué es? Traté de fotografiarlo con mi celular pero no salió nada”, dijo.

“El puntico negro se abrió y cambió de forma, traté de enfocarlo y empecé a captar unas tomas con mi cámara profesional, logré captarlo y me di cuenta que no era un punto negro sino dos anillos dorados”, agregó.

El objeto volador no identificado que llamó la atención de Emblin tiene forma de ocho y la impresión que le causó lo llevó a hacer pública la fotografía, pese a que muchos lo han tildado de loco.

“Mucha gente me ha criticado y me pregunta qué fue lo que yo tomé o lo que fumé, pero yo soy serio en estas cosas y estaba en mis plenos sentidos el domingo en la mañana”, enfatizó.

Toda la información contenida en esta nota de Luna BLU, reciente o atemporal, será juzgada por sus conceptos morales y espirituales. La interpretación estará sujeta a la subjetividad del lector.

Escuche toda la entrevista aquí.