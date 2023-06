Pacho "El Antifeka", cantante puertorriqueño asesinado, predijo su muerte en una canción

Pacho “El Antifeka”, cantante puertorriqueño asesinado, era ampliamente reconocido en la industria de la música urbana y su carrera despegó con su participación en el dúo urbano Pacho & Cirilo gracias a su talento y estilo único, los cuales le otorgaron un lugar destacado en la escena musical puertorriqueña.

Sin embargo, este jueves, 1 de junio, sicarios atentaron contra el cantante “El Antifeka” en San Juan, Puerto Rico, y le quitaron la vida, lo que conmocionó a la población local y al género urbano.

¿El Antifeka predijo su muerte en una canción?

Como dato curioso, Pacho “El Antifeka” colaboró con Cano en el tema “No tienen rifle” lanzado en 2019. En la letra de esta canción, se mencionan frases relacionadas con la posibilidad de ser víctima de violencia. Estos lamentables eventos subrayan la importancia de abordar la violencia en la sociedad y la necesidad de crear un entorno seguro para los artistas y la comunidad en general.

Incluso, la letra de ese sencillo incluye frases como "los que quieren matarme" o "hablan de mi muerte para cazarme", mensajes que hicieron pensar a los fanáticos que el cantante “El Antifeka” ya estaba enterado del trágico desenlace que iba a suceder.

El Antifeka tenía antecedentes penales

Pacho "El Antifeka" tenía antecedentes penales por violación a la Ley de Armas y hace unos dos meses el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) allanó su apartamento, por lo que una de las hipótesis de su muerte podría ser un ajuste de cuentas.

Daddy Yankee se despide de “El Antifeka”

Daddy Yankee, uno de los cantantes más famosos del género urbano, publicó un mensaje de despedida para “El Antifeka” y aseguró que lo recordara como un buen amigo.

"No soy quién para juzgar la vida personal de nadie, pero sí puedo juzgar el trato que me den las personas; basado en ese juicio, puedo escoger mis amistades. Estoy consciente que usted siempre me trató con respeto, aprecio, honestidad, sinceridad y lealtad. Para mí esas cualidades valen mucho porque no se encuentran con facilidad en estos tiempos. Cuando logro encontrar una persona con tales cualidades, le ofrezco mi amistad sincera sin importar su condición, status social, color de piel, religión u orientación sexual. Y te aseguro brother que fuiste una persona real conmigo desde nuestros inicios a temprana edad, soñando con esta carrera. Me alegra saber que pude aportar en ti en vida. Mucha fortaleza para todos sus seres queridos, están en nuestras oraciones. Descansa En Paz”, publicó el artista.