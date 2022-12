Para nada necesito el dinero: Mayweather al anunciar su retiro

El boxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr. tras conseguir un triunfo fácil por decisión unánime ante su compatriota de origen haitiano Andre Berto declaró que sería su último combate como profesional.

"Es oficial, me retiro", respondió Mayweather Jr., de 38 años, a la pregunta sobre su futuro. "Llevo 19 años en el boxeo, he logrado todo, estoy invicto y ya no tengo nada que demostrar".

Sin embargo, la pelea ante Berto dejó de nuevo todo tipo de interrogantes, primero sobre los rivales que escoge a su gusto, y luego su polémico estilo de boxear, con la estrategia de hacer una defensa permanente y colocar los golpes necesarios para ganar puntos de cara a los jueces.

Las estadísticas no dejaron duda de esta realidad ya que concluyó los últimos cuatro años de su carrera sin que haya conseguido un triunfo por nocáut, de los 26 que tuvo en los anteriores.

Berto estuvo mucho mejor, no dejaron ninguna duda de como vieron el combate y lo que para ellos sucedió sobre el cuadrilátero del MGM Garden Arena, de Las Vegas y uno de los tres jueces le dio toda la pelea para él.

"Lo importante de todo esta noche es que conseguí el triunfo y que volvió a ganar el mejor sobre el cuadrilátero", destacó Mayweatehr Jr. "He demostrado que soy el mejor de todos los tiempos y que para nada necesito el dinero, sino que yo hago dinero".

Mayweather Jr., también conocido como "Money Man", que en la pasada pelea frente al filipino Manny Pacquiao logró unos ingresos superiores a los 200 millones de dólares, subrayó que sabía perfectamente que había llegado el momento del adiós.

"Tienes que saber cuando es el momento de decir adiós y ahora es el mio", destacó Mayweather Jr. "Ya no tenga nada que demostrar dentro del mundo del boxeo".

"No tengo la tentación de ir a por el 50-0", señaló el campeón invicto. "Estoy preparado para ver algunos partidos de fútbol americano, probablemente hacer algunas apuestas, y ganar un buen dinero con uno de los grandes equipos".

En cuanto a los abucheos que recibió al concluir la pelea, que no era la forma más positiva de decir adiós al boxeo, Mayweather Jr. recordó que siempre han comentado todo lo negativo de su persona.

"Nadie habla de las cosas buenas que he hecho, como el ayudar a los más necesitados, y promocionar a los jóvenes que buscan mejores oportunidades en su vida", comentó Mayweather Jr. "Lo importante es que siempre he tratado de ayudar al mundo del boxeo y mi trayectoria ha sido impecable".

Mientras que los comentaristas deportivos presentes en Las Vegas, al margen de reiterar que Mayweather Jr. sigue viviendo en su propia "burbuja", no creen que la pelea ante Berto haya sido la última, todo lo contrario la revancha ante Pacquiao será su próximo proyecto multimillonario.

Sin embargo, Mayweather Jr. en declaraciones ofrecidas nada más concluir la pelea reiteró que su condición física ya no era la mejor cuando concluía cada pelea.

"Mi carrera ha finalizado", reiteró el campeón invicto. "Me siento mayor y después de cada pelea, mis manos se sienten mal y mi cuerpo también por todo el trabajo duro que he realizado, lo que significa que es tiempo del adiós".

Por su parte, Berto dijo que se había enfrentado al mejor boxeador y que su récord hablaba por si solo.

EFE

