Partido Liberal propondrá referendo si Gobierno insiste en venta de Isagen

La senadora del Partido Liberal Sofía Gaviria aseguró que la colectividad está en contra de la venta de Isagen y que, si el Gobierno continúa con la idea su venta, la colectividad va a proponer como último recurso un referendo para que por medio de este mecanismo se decida el futuro de la empresa.

"Hacer como hicieron en Uruguay hace unos 15 años, que iban a vender los servicios públicos y el 75% de la población decidió que fueran de la nación. Ese sería el último recurso para no perder Isagén. La mayoría de los partidos estamos en contra, estoy hablando del Polo, de la Alianza Verde, del Centro Democrático, el Partido Liberal. Sería a través de la movilización de todas estas fuerzas públicas e iniciar, me imagino, la recolección de firmas porque el gobierno no puede hacer esa venta a espaldas del parlamento", dijo la legisladora.

Añadió, además, que existen varios mecanismos que pueden servir como fuentes de financiación para solucionar los problemas de flujo de caja de Isagen para sus proyectos como los fondos de capital privado, colectivos y los fondos de pensiones.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El presidente Juan Manuel Santos confirma que subirán las recompensas para quienes entreguen información para capturar a los miembros del Clan Úsuga.

-El Gobierno Nacional aseguró que el uribismo tiene las garantías necesarias para ejercer la oposición en el país, esto en referencia a la demanda contra el Estado por el caso de Andrés Felipe Arias.

-Una decisión judicial, diferente a la contemplada en la Ley de justicia y paz, fue la que privó a alias ‘El Alemán’ de quedar en libertad.

-Estados Unidos negó hoy que planee una "invasión militar" en Venezuela y defendió su derecho "soberano" a imponer sanciones a ese país, al tiempo que instó a la OEA a "pronunciarse" ante las "violaciones" de derechos humanos en la nación suramericana.

- De 2 millones de dólares en exportaciones de contenidos digitales, en 2010, a una proyección de 50 millones de dólares en 2016, pasará Colombia, aseguró la viceministra TIC, María Carolina Hoyos.