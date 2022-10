Partió en total paz, como fue su vida: ‘Luz H’, esposa de Carlos Muñoz

“Carlos partió en total paz, como fue su vida, la vida de él no fue sino paz, transmitir amor, querer a la gente y así se fue. Se nos fue quedando dormidito en paz”, contó ‘Luz H’.

“Durante 35 años me queda todo el amor, todas las enseñanzas de vida que me dio pero no me enseñó a vivir sin él. Esa lección no me la dio”, agregó.

Sin embargo, dijo que sabe que siempre van a estar contactados espiritualmente.

También contó anécdotas de la vida de Carlos Muñoz.

“Lo que más le gustaba era estar con su familia, salíamos, hacíamos planes, compartíamos, somos una familia pequeña pero supremamente unida y eso era lo que más le gustaba, además de viajar, ir al campo”, dijo su esposa.

Además, narró cómo la conquistó.

“Esa conquistada fue muy fácil, yo lo conocí en un café concierto que hacía con Fanny Mickey, yo le dije que él siempre que era la que más le había gustado a él. Empezamos la relación muy pronto y luego nos fuimos a casar a Nueva York, luego formamos un hogar muy lindo”.