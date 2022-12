Pasos para terminar una relación

Hágalo en persona: la mejor manera de terminar una relación es cara a cara. Piense muy bien en el lugar dónde va a dar la noticia. La casa de su pareja puede funcionar, pero nunca en su casa. Evite hacerlo en lugares públicos.

Sea sincero: Diga la verdad, no use frases de cajón pero no de muchas explicaciones. “Tú y yo no tenemos futuro”, una frase directa que puede funcionar.

Tenga claras sus intenciones: No amenace, no deje la puerta abierta a otras interpretaciones.

No le cuente a sus amigos ante decirle a la persona: Lo primordial es que su pareja sea la primera en enterarse, evítese que se entere por otra boca.

No hable mal de esa persona: No se desgaste diciéndole lo malo que puede ser esa persona. Si lo piensa, guárdese esos pensamientos para usted.

