que le prometió hacerlo feliz.

Publicidad

“Me llegó un día una carta de un tipo muy raro donde me decían que las mujeres no me entendían a mí y que se quería casar conmigo porque él si me entendía”, dijo.

Aseguró que la carta la devolvió a su casa y allá la abrieron y por eso se filtró la noticia, aunque es la primera vez que habla al respecto.