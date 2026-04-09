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Blu Radio  / Sociedad  / ¿Por qué es más emocionante un beso con su amante que con su pareja? Estudio explica

¿Por qué es más emocionante un beso con su amante que con su pareja? Estudio explica

Un beso libera una combinación de sustancias químicas como dopamina (placer), oxitocina (apego) y serotonina (bienestar). De hecho, muchos recuerdan con detalles su primer beso.

Las personas se emocionan más al besar a sus amantes que a sus parejas, según estudio
Las personas se emocionan más al besar a sus amantes que a sus parejas, según estudio
Foto: referencia, ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 9 de abr, 2026

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