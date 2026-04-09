¿Por qué es más emocionante un beso con su amante que con su pareja? Estudio explica

En plena era digital, donde las relaciones pueden construirse a través de pantallas, hay un momento que sigue siendo imposible de fingir o sustituir: el beso. Más allá del romanticismo, este gesto se ha convertido en un verdadero “detector de química”, capaz de definir en segundos si una conexión funciona o se apaga. No es casualidad que cada 13 de abril, durante el Día Internacional del Beso, se recuerde su importancia en la vida emocional y sexual de las personas.

Aunque hoy muchas relaciones comienzan en entornos virtuales, el primer contacto físico sigue siendo determinante. Según expertos en comportamiento, ese instante activa una evaluación inmediata en el cerebro. Para Silvia Rubies, portavoz de la plataforma Gleeden, el beso es el momento definitivo: ahí se confirma o se descarta la atracción real.

La ciencia respalda esta idea. Estudios en neurociencia han demostrado que al besar se libera una combinación de sustancias químicas como dopamina (placer), oxitocina (apego) y serotonina (bienestar). Este “cóctel” puede generar una conexión intensa… o un rechazo inmediato.

De hecho, investigaciones del psicólogo Gordon Gallup revelan que más de la mitad de las personas han perdido el interés en alguien tras un mal beso inicial. Ante esto hay una situación muy llamativa y es lo que se siente al besarse con su amante y no con su pareja formal.



Beso entre pareja Foto: referencia, ImageFX

¿Por qué un beso con un amante se siente más intenso?

La respuesta está en la novedad, el deseo y la ausencia de rutina. Según datos de Gleeden:



El 65 % de personas infieles admite sentir poca excitación al besar a su pareja habitual

de personas infieles admite sentir poca excitación al besar a su pareja habitual El 72 % asegura excitarse más al besar a su amante

asegura excitarse más al besar a su amante El 88 % da besos apasionados fuera de la relación, frente al 65 % dentro de ella

Estos datos reflejan un fenómeno claro: la rutina puede disminuir la intensidad emocional y física en las relaciones estables. Más del 40 % de las personas reconoce que la pasión ha bajado con el tiempo, y un 22 % afirma que los besos casi han desaparecido en su relación.



La explicación científica: piel, cerebro y emoción

Los labios son una de las zonas con mayor concentración de terminaciones nerviosas del cuerpo, lo que explica por qué el beso puede ser tan intenso. En apenas 10 segundos, dos personas pueden intercambiar hasta 80 millones de bacterias, además de señales químicas que ayudan al cuerpo a “evaluar” a la otra persona.

Pero el efecto del beso va más allá del deseo:



Reduce el estrés

Mejora el estado de ánimo

Refuerza el vínculo emocional

Por eso, muchas personas recuerdan su primer beso con gran claridad incluso años después.



El impacto de la rutina en la pareja

El contraste entre un beso con la pareja y uno con un amante también tiene una explicación psicológica. La estabilidad, aunque positiva, puede reducir la intensidad emocional. En cambio, lo nuevo activa el sistema de recompensa del cerebro, aumentando la excitación y la percepción de placer.

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Esto no significa que la pasión desaparezca inevitablemente en las relaciones largas, pero sí evidencia que requiere atención y renovación constante.

