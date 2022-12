Programa completo En Blu Jeans 12 de julio de 2015

El narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán se fugó de la cárcel en México El capo mexicano de las drogas Joaquín 'El Chapo' Guzmán, líder del poderoso cártel de Sinaloa, se escapó de la cárcel de máxima seguridad en que se encontraba recluido, su segunda fuga en 14 años, informó este domingo la Comisión Nacional de Seguridad de México (CNS).

Publicidad

Siete policías resultaron heridos en ataque de las Farc a El Mango, Cauca Siete policías heridos dejó un ataque de las Farc en el corregimiento de El Mango, en Argelia, en el Cauca, el mismo sitio de donde fueron expulsados los uniformados hace algunas semanas.

Pese a tener solo la mitad de su cuerpo, este Buldog se las ingenia para vivir Su nombre es Bonsai, nació en Arkansas, Estados Unidos, y sufre una rara enfermedad llamada disgenesia sacrocaudal, asociada con malformaciones congénitas a nivel lúmbar, por la que los veterinarios debieron amputarle sus patas traseras para que las extremidades no perjudiquen sus órganos internos.

Publicidad

Un colombiano, entre los ganadores de concurso de innovación en España Un joven colombiano creador de una aplicación móvil que ayuda a los niños a conocer los reinos de la naturaleza fue uno de los ganadores del Concurso Internacional Mobile4Change celebrado en Madrid.

Publicidad

Joaquín 'El Chapo' Guzmán se fugó de la cárcel a través de un túnel El narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa, se fugó de la cárcel del Atiplano I, en el Estado de México (centro del país), por un túnel hasta un domicilio ubicado a 1,5 kilómetros de distancia, fuera del penal.

¿Sabía que existen plantas que se hablan entre ellas? Ya sabíamos que los animales se comunican entre ellos, pero no que las plantas se hablan entre sí.

Publicidad

Video: Casillas no pudo contener las lágrimas al despedirse del Real Madrid El guardameta español Iker Casillas despidió este domingo entre lágrimas una etapa de 25 años en el Real Madrid, club que le "ha dado todo" y en el que ha "vivido momentos únicos e irrepetibles", según confesó el excapitán blanco en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Publicidad

Estoy listo para un acuerdo con acreedores si todas las partes quieren: Tsipras El primer ministro griego, Alexis Tsipras, aseguró este domingo que un acuerdo para un tercer plan de rescate de Grecia era posible "si todas las partes lo quieren".

Farc acusa a Gobierno de estar dilatando diálogos de La Habana A través de un comunicado, el máximo cabecilla de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timochenko’, criticó la petición del Gobierno de acelerar diálogos “cuando la actitud en la mesa de diálogos es otra”.

Publicidad

Se burlan de ministro de Finanzas por su 'firma fálica' En redes sociales se burlan de la firma de Euclides Tsakalotos, ministro de Finanzas griego, quien relevó de Yanis Varoufakis tras su dimisión esta semana.

Publicidad

Aprenda a activar la glándula pineal y maximizar su potencial creativo Cristian Vidal Rojas, instructor internacional del método de activación interna de la glándula pineal, estuvo en los micrófonos de En Blu Jeans hablando de este método, que es considerado como una manera simple pero a la vez poderosa para restablecer el potencial creativo, recuperar la memoria del origen y activar el circuito de conexión superior, todo lo cual deriva en mayores niveles de felicidad y equilibrio.

Cuatro prácticas sexuales que no pueden faltar en pareja El doctor José Manuel González explicó En BLU Jeans cuáles son los comportamientos sexuales para poner en práctica y enriquecer la vida en la pareja. (Lea también: ¡Ni se le ocurra decirlas! Las frases que las mujeres odian después del sexo)

Publicidad

Video: ¿"How do you say 'buñuelo'"? los gringos y el test del sabor colombiano El portal internacional de noticias y entretenimiento Buzzfeed realizó un ‘test del sabor colombiano’, en el cual un grupo de norteamericanos jóvenes prueba una serie de comidas tradicionales de nuestro país.