¿Qué metal lo representa? Conozca el Horóscopo Alquimista

que ejercían una gran influencia sobre quien los llevara. Así crearon el horóscopo de los metales.

Conozca qué metal le corresponde por su fecha de nacimiento y el que le rige cada año. Sólo tiene que sumar los números de su fecha de nacimiento y reducirlos a un sólo dígito. Para saber la influencia anual: sumar la fecha natal con el año que le interesa.

Por ejemplo, si una persona nació el 27 de abril de 1993, estaría bajo la influencia de:

Metal de nacimiento: 2+7+4+1+9+9+3 = 35 (3+5) = 8 = Níquel

Metal del año: 2+7+4+2+0+1+2 = 18 (1+8) = 9 = Oro

Si la suma le da 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 o 90, el número es el 0 y el Cobre es el metal.

1 Plata:

Metal nacimiento: seductores y volubles. Eres independiente y te molestan las restricciones de cualquier tipo. Necesitas sentirte libre para expresar tu individualidad. En general, posees mucha iniciativa, vitalidad y una muy buena relación con tu cuerpo. Sos femenina y sensual; con alma de líder; no pasas desapercibido(a) y te aburres fácilmente de la rutina. Cuando tu vida no te gusta, no dudas en inventarte otra. Tu salud es buena aunque debes cuidar el sistema nervioso y realizar actividades físicas.

Metal anual: nuevos comienzos, decisiones, independencia. Este metal indica una nueva etapa en tu vida, un año de decisiones y mayor independencia. Te apartarás de lo que los demás esperan de ti y elegirás el camino que deseas tomar. La vibración del 1 revela los poderes interiores. Promoverás tus ideas y canalizarás tus pensamientos hacia áreas fértiles donde expresar tu individualidad, desarrollarte y progresar. Aumentará tu autoestima y conocerás a nuevas personas muy importantes para tu futuro.

2 Hierro:

Metal nacimiento: dinámicas y combativas. De personalidad inquieta y dual. Alternativamente eres una persona fascinante o fastidiosa, pero también caprichosa y oscilante. Franca y diplomática. El amor es para ti una eterna conquista, y cuánto más se te resistan, más te enamoras. Te fortalecen las crisis y no tienes miedo a las batallas. Tu sensibilidad para ver los dos extremos de una oposición te dificulta el tomar una decisión. La clave para transmutar lo negativo en positivo es la reflexión y la cooperación, si la desarrollas podrás alcanzar una felicidad duradera.

Metal anual: cooperación, diplomacia, autoconocimiento y pareja. Período de gestación durante el cual no deberás tratar de afirmarte, sino esperar resultados. Época para ordenar y asimilar las experiencias del pasado, dándoles tiempo para desarrollarse poco a poco. Se trata de un tiempo de reserva y cautela. Habrá encuentros e intercambios, el número 2 representa la dualidad, la simetría, la pareja, el espejo. Será posible que establezcas una relación cálida ya que es una buena vibración para el amor. Estarás emocionalmente vulnerable y deberás ser paciente, discreta(o) y receptiva(o).

3 Mercurio:

Metal nacimiento: locuaces y simpáticos. Si naciste bajo esta influencia eres una persona afable, sociable y simpática. Con importantes dotes oratorias, causas buena impresión, aunque en las relaciones puedes ser una persona posesiva. Con facilidad para los idiomas te atrae el mundo de los negocios, la comunicación, los estudios y la política. Los viajes pueden ocupar una parte importante de tu vida, te gusta permanecer en escena, entretenerte y vivir la vida.

Metal anual: desarrollo, viajes, diversión, autoexpresión. Habrá expansión en tu vida y será un período feliz y productivo para superar dificultades anteriores. Necesitarás cumplir con tus deseos, expresarte y crecer. Buen momento para atraer dinero, ascender en el trabajo o bien ganar un premio. Invertir en tu aspecto, cambiar de look y proyectar una buena imagen será muy positivo. Es un tiempo en el que los negocios armonizan con el placer. Los amigos ocuparán un lugar importante en este tiempo.

4 Zinc:

Metal nacimiento: impulsivos y serviciales. Alegre y sociable, te gusta hacer feliz a los demás. Aunque a veces te excedes y no los dejas tomar la iniciativa en sus asuntos. Esta vibración relacionada al mundo práctico y concreto te convierte en una constructora muy creativa que busca resultados tangibles. Buenos trabajadores, ahorrativos y honestos, tu naturaleza precavida te hace responsable y eficaz. Sabes construir un mundo útil mediante el razonamiento, el trabajo asiduo y una paciente perseverancia.

Metal anual: trabajo, finanzas, construcción, practicidad. Necesidad de definir y ordenar las cosas. En esta etapa deberás calcular, clasificar y poner cada cosa en su lugar. Cosecharás recompensas y el dinero y las finanzas ocuparán tu atención, mostrándote económica y muy práctica. La reestructuración, edificación o construcción son propósitos muy probables durante esta influencia. La razón reinará en este período para corregir errores del pasado y vivir el amor de manera más estable y madura.

5 Estaño:

Metal nacimiento: inconstantes y sociables. La influencia del Estaño hace a las personas muy sociales y optimistas. No soportas sentirte encerrada ya que tu naturaleza inquieta te exige movimiento físico y mental. Versátil, diestra, adaptable y muy creativa, puedes lograr lo que te propongas. Muy eficiente pero odias la rutina y el cambio forma parte de tu naturaleza. Atractiva, sensual y orgullosa, manifiesta tus talentos y desarrollarlos a través del estudio y el perfeccionamiento.

Metal anual: cambio, comunicación, sexo, nuevos intereses, viajes. Te sentirás inquieta y con deseos de cambiar. La aventura, los viajes, el aprendizaje y las nuevas perspectivas serán algunas de las maneras que encontrarás para romper la rutina, e incursionar en nuevos campos. Enfrentarás situaciones que te exigirán elegir y tomar decisiones ya que el 5 señala dos caminos. Ante los cambios continuos deberás mostrarte flexible y adaptable, en lugar de trazar planes rígidos que luego seguramente sufrirán alteraciones. Ideal para promocionarte y hacerte conocer.

6 Plomo:

Metal nacimiento: tímidas y sensibles. Modelar el carácter, desprenderse de los temores y aprender a aceptar la ayuda de los demás será el reto para poder avanzar y evolucionar. El amor, el hogar y los hijos, ocupan un lugar preponderante y tu alta capacidad de análisis, imparcialidad y aguda percepción te convierten en alguien confiable a quienes los demás acuden siempre en busca de consejo y contención. Generosa y bondadosa, vivís rodeada de buenos amigos.

Metal anual: matrimonio, cambios en el hogar, reformas, responsabilidades domésticas y comunitarias. Son probables las mudanzas, casamientos, nacimientos y cambios dentro del ámbito más privado. Experimentarás un gran sentido de responsabilidad con respecto a otras personas, y es posible que debas dejar de lado por algún tiempo tus propias necesidades. Estimularás el sentido artístico, el gusto por la belleza y la conciencia social. Ayudar te hará sentir muy bien, pero evita responsabilidades más allá de tus posibilidades.

7 Platino:

Metal nacimiento: intelectuales y apasionadas. Has nacido con buena estrella. Posees talento y elegancia y te atrae el lado místico de la vida. Una verdadera soñadora y filósofa, desarrollarás el aspecto más intuitivo y sentirás una fuerte atracción por las artes, la poesía y la música. Generosa y buena amiga, sin embargo mantienes la distancia con quienes no conoces demasiado y necesitas tu espacio y tus momentos de introspección y tranquilidad. Enigmática y solitaria rara vez haces confidencias pero cuando te enamoras te entregas por completo, soportando muy mal las rupturas.

Metal anual: reflexión, descanso, salud, vacaciones. Llega el tiempo del descanso y la contemplación. Analizarás tus objetivos, proyectos y relaciones y será un tiempo de gran inspiración, visión e intuiciones. No actúes impulsivamente y cuida el dinero. No será conveniente tomar decisiones radicales. Buen momento para descansar, estar en calma, conectarse con la naturaleza y el cuerpo. Habrá revisión y ajustes en la vida de relación y experimentarás una gran necesidad de pasar tiempo a solas.

8 Níquel:

Metal nacimiento: líderes y ejecutivas. La fuerza, la voluntad y el esfuerzo son las palabras claves. El poder que ejerces sobre el mundo material proviene de tu disciplina. Eres una persona astuta, posees múltiples recursos y tu carrera es ascendente, aunque llegarás donde te propones con esfuerzo, realismo y practicidad. Estás dotada de originalidad y te gusta crear, ya que cuentas con grandes talentos en todas las áreas de la consecución material. Aprovecha tu gran capacidad de dirección, tus talentos creativos y tu altruismo natural.

Metal anual: responsabilidad, dinero, negocios, karma. El axioma:"cada uno recoge lo que siembra" se hace evidente en este período. Recibirás lo que mereces, ya que simbólicamente representa un tiempo de cobrar y pagar deudas. Podrás esperar prestigio y recompensas materiales y reconocimiento. Precisarás energía y ambición para aceptar las oportunidades de crecimiento que se presentarán. También se revelarán muchas verdades en el ámbito de las relaciones y se pondrá a prueba el amor y la pareja.

9 Oro:

Metal nacimiento: altruistas y encantadoras. Protectora, interesante y encantadora, brillas con luz propia y quienes te rodean se benefician con tu alegría y tu apoyo. Apasionada, generosa y muy fiel en el amor y la amistad, detestas la traición y la injusticia. Quieres convertir el mundo en un lugar mejor. Siendo el Oro el metal más preciado y el número 9, el último dígito simple, indica logros, perfección y consumación; las semillas de nuevos comienzos, la base para el futuro desarrollo.

Metal anual: cambios, consumación, caridad, inspiración. Durante el año que te rija este metal te sentirás más optimista y vital. Tu trabajo será más valorado y los acontecimientos se sucederán con rapidez ya que se trata de un momento de cambio y transición. Eliminar lo que no vale y apartarse de los errores del pasado es el reto para conseguir una verdadera liberación. No te dejes arrastrar por las emociones, preferí mirar con alegría hacia el futuro sin aferrarte al pasado y permití que la energía liberadora del presente ciclo inspire productivamente tus acciones en el porvenir.

0 Cobre:

Metal nacimiento: afectuosas y detallistas. Benéfico como el Oro y el Platino, este metal hace a sus nativos solidarios y les convierte en un talismán para su entorno. Tienes un aspecto frágil que inspira el deseo de protección en los otros, aunque en realidad sos muy fuerte. Sensible y tierna, las pequeñas alegrías y detalles son muy importantes. Posees un sentido estético destacado y un gusto especial por la música. Pero el amor es lo que más te interesa haciendo de él el centro de tu vida. Deberás evitar llegar a los extremos. Avanza siguiendo los dictados de tu corazón y confía en el porvenir.

Metal anual: fin y principio; sueños por realizar; deseos y temores. Es muy probable que durante este año logres realizar un anhelado proyecto. Indica un nuevo capítulo, una nueva oportunidad. El cero es la nada: el final pero también el principio por lo que exhorta a sentir confianza absoluta frente al verdadero destino. En esta etapa asoman a la superficie los temores más profundos y sin embargo, nuestras mejores cualidades, verdaderas posibilidades y sueños más profundos se hallan contenidos en ese espacio en blanco.