Qué revela de su personalidad elegir siempre la misma silla en el bus, según la psicología

Para miles de ciudadanos, tomar un bus, ya sea en TransMilenio, SITP o cualquier otro, implica repetir una rutina casi automática: entrar al vehículo y dirigirse, si está disponible, a la misma silla o vagón de siempre.

Algunos prefieren la silla junto a la ventana en la parte trasera del bus; otros buscan las ubicadas cerca de las puertas para bajar con rapidez. Aunque parece un gesto sin importancia, la psicología asegura que esta costumbre puede revelar aspectos interesantes de la personalidad.

Elegir siempre la misma silla no es una rareza ni una manía. Por el contrario, es una conducta frecuente que responde a la necesidad humana de sentirse en control y reducir la incertidumbre en situaciones cotidianas.

Buses eléctricos BYD para Bogotá Foto: cortesía Blu Radio

En ciudades como Bogotá, donde los trayectos en bus hacen parte de la rutina diaria, este pequeño hábito puede convertirse en una forma de encontrar estabilidad en medio del movimiento y el estrés.



¿Por qué algunas personas buscan siempre la misma silla?

De acuerdo con el psiquiatra y profesor de la Universidad de Harvard, Srini Pillay, el cerebro tiende a automatizar decisiones sencillas para ahorrar energía mental. En vez de analizar cada día dónde sentarse, muchas personas repiten la misma elección porque les genera una sensación de familiaridad y comodidad.



En la práctica, esto ocurre cuando un usuario de siempre busca una silla individual para evitar aglomeraciones o cuando prefiere sentarse cerca de la ventana porque siente mayor tranquilidad durante el recorrido.

La psicóloga Jenny Yip explica que las rutinas repetidas también brindan calma y una percepción de control. En otras palabras, encontrar "su" silla puede ayudar a que la persona comience el trayecto con menos estrés.



Lo que esta costumbre puede decir de su personalidad

Necesidad de orden y control: escoger siempre la misma silla o vagón puede reflejar una personalidad organizada, que se siente más cómoda cuando sabe qué esperar.

escoger siempre la misma silla o vagón puede reflejar una personalidad organizada, que se siente más cómoda cuando sabe qué esperar. Búsqueda de seguridad: una silla conocida ofrece previsibilidad. Por ejemplo, algunas personas prefieren ubicarse lejos de las puertas para evitar empujones, mientras otras eligen los primeros puestos para sentirse más seguras.

una silla conocida ofrece previsibilidad. Por ejemplo, algunas personas prefieren ubicarse lejos de las puertas para evitar empujones, mientras otras eligen los primeros puestos para sentirse más seguras. Preferencia por la rutina: quienes valoran los hábitos suelen experimentar mayor tranquilidad cuando repiten pequeñas acciones diarias, como sentarse en el mismo lugar.

quienes valoran los hábitos suelen experimentar mayor tranquilidad cuando repiten pequeñas acciones diarias, como sentarse en el mismo lugar. Ahorro de energía mental: en una ciudad dinámica, evitar decisiones innecesarias puede ser una forma de reducir el desgaste emocional y cognitivo.

en una ciudad dinámica, evitar decisiones innecesarias puede ser una forma de reducir el desgaste emocional y cognitivo. Asociación con experiencias positivas: si una persona ha tenido trayectos cómodos en determinada silla, es probable que relacione ese espacio con bienestar y quiera repetir la experiencia.

Los especialistas señalan que, en algunos casos, elegir la misma silla puede estar relacionado con experiencias anteriores. Por ejemplo, alguien que se sintió incómodo en un lugar lleno de ruido o de pie durante un recorrido largo puede desarrollar preferencia por una silla específica que le resulte más tranquila.

Desde la psicología, sentarse siempre en la misma silla del bus no indica rigidez ni un problema emocional. En la mayoría de los casos, se trata de una estrategia sencilla para sentirse más estable y cómodo.