¿Qué tipo de cáncer sufrió la actriz Alejandra Villafañe?: “Su enfermedad ya no tenía cura”

La historia de la actriz Alejandra Villafañe, quien murió el pasado sábado por causa de un terrible cáncer, estuvo marcada por la alegría, la amistad y el amor. Aunque no pudo superar la enfermedad siempre estuvo rodeada de sus mejores amigos, su familia, sus colegas y sus seguidores.

“El 12 de mayo me diagnosticaron cáncer, siento que he vivido 10 años en dos meses, he aprendido muchas cosas de la vida, fortalecí la fe en Dios y he visto cómo las personas que más quieres se convierten en héroes para estar contigo, ahí, acompañándote, acompañándote. Oren mucho por la valentía que voy a necesitar para el resto de procedimientos que voy a tener”, mencionó Alejandra en una de sus primeras publicaciones en sus redes sociales al ser diagnosticada sin querer referirse directamente a la enfermedad.

El programa de entretenimiento 'Lo Sé Todo' tuvo la oportunidad de conversar con Claudia Villafañe, quien es prima de la querida actriz Alejandra Villafañe, lamentablemente fallecida el pasado sábado 21 de octubre de 2023 después de una valiente lucha contra el cáncer.

Claudia compartió con emoción que Alejandra abrazó la vida con pasión y, al mismo tiempo, enfrentó su enfermedad con una admirable valentía. Durante todo el proceso, Claudia estuvo a su lado, al igual que otros miembros de la familia, ofreciendo un apoyo inquebrantable desde el momento en que se conoció el diagnóstico.

“Dos días antes de yo viajar nos preguntó a mi tía, a nuestra mejor amiga y a mí que estábamos en su habitación nos miró y nos preguntó qué si ella llegará a morir ¿qué diríamos si llegará a morir? Ella amaba la vida definitivamente, pero sí asumió lo que sería el desenlace de lo que sería su enfermedad con muchísima valentía. Ya los médicos nos habían dado su veredicto, pero siempre estuvimos aferrados a la esperanza, desde que hubiera vida, algún milagro podría ocurrir…Su enfermedad ya no tenía cura”, señaló su prima, quien acompañó a la bella actriz durante su proceso y luchó, al igual que toda su familia, junto a ella desde que fue diagnosticada.

Alejandra Villafañe Foto: Instagram

Claudia señaló que el tipo de cáncer que cobró la vida de Alejandra Villafañe fue uno de los más raros y agresivos, pues es uno de los más extraños que existen.

“Los médicos dijeron que era un cáncer germinal, o sea que siempre iba a crecer, no había una manera de pararlo ni de curarlo. Alejandra todo el tiempo estuvo muy consciente de su diagnóstico, de su tratamiento, de las pastas que se tomaba y hasta el último momento fue consciente de todo. Fue una muerte muy tranquila y rodeada de la gente que ella amaba”, resaltó Claudia.

Los tumores de células germinales son el resultado de la proliferación de células originadas a partir de las células reproductoras del organismo. Estos tumores pueden dividirse en dos categorías: aquellos que son malignos, es decir, cancerosos, y aquellos que son benignos y no cancerosos. La ubicación más común para el desarrollo de tumores de células germinales suele ser los testículos en hombres y los ovarios en mujeres.

Alejandra Villafañe Foto: Instagram

La prima de Alejandra también subrayó que, hasta el último suspiro, Alejandra mantuvo una asombrosa conciencia de la realidad que le rodeaba, pero nunca perdió su carácter ejemplar de fortaleza, fe y resiliencia. Según Claudia, el momento de su partida fue sereno y lleno de una esencia angelical, precisamente como Alejandra será recordada.

Familiares, amigos y colegas despidieron a Alejandra con un rosario y sentidos mensajes en las redes sociales que acompañaron con emotivos videos de la actriz.

