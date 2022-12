Quién, dónde y cómo debe registrar el IMEI de su celular, depende del operador

A partir de este primero de agosto de 2016 los operadores empezarán a aplicar medidas más estrictas para controlar el acceso a las redes móviles de equipos terminales móviles que tengan IMEI sin formato (no cumplen con los estándares de la industria), IMEI inválidos (no ha sido asignado a un fabricante), IMEI no homologados (la marca y modelo del equipo no han surtido el procedimiento de homologación ante la CRC) o IMEI duplicado (equipos que tienen el mismo IMEI), informó el Ministerio de las TIC.



Este es el comunicado emitido por el Gobierno:



Los puntos clave:



•El IMEI es la identidad de cada celular.



•Registrar el IMEI le garantiza poder bloquear su celular si se extravía o lo hurtan.



•Se acaba el plazo para el registro. El operador lo contactará y tendrá máximo 20 días para realizar el proceso.



•Si el ciudadano adquirió un plan o hizo cambio de equipo en modalidad pospago, el operador es quien realiza el registro.



•A partir de agosto los establecimientos autorizados por el MinTIC contarán con una calcomanía (sello del Ministerio TIC) que permitirá a los ciudadanos identificar qué lugares cumplen con los requisitos para la comercialización de los equipos.





1. ¿Qué es el #IMEI?





Es el número de identidad de cada celular, compuesto por 15 dígitos y es único para cada equipo en el mundo.





2. ¿Quiénes deben registrar el número IMEI?





Todo usuario que adquiera o haga uso de un equipo celular en las redes móviles de Colombia y cuyo IMEI no esté registrado, lo cual puede ser consultado con su operador de telefonía móvil. Si el ciudadano adquirió un plan o cambió de equipo en modalidad pospago el operador es quien realiza el registro.





3. ¿Cómo realizo el registro de mi equipo?





-Para conocer su IMEI marque *#06# en su celular.





-En la pantalla aparecerá una cifra de 15 dígitos, ese es su IMEI.





-Los equipos que tienen doble tarjeta SIM, tienen 2 IMEI, y ambos deben ser registrados. Si tiene tarjetas SIM de un solo operador las registra ante ese operador, pero si utiliza tarjetas SIM de diferentes operadores lo debe realizar ante esos operadores a través de sus diferentes canales de atención.





4. ¿Tiene costo el registro?



No, es totalmente gratis.





5. ¿En dónde consulto si mi equipo ya está registrado?





Puede consultar de las siguientes maneras:



Movistar: Marcando *611, opción 1 y luego opción 5 o a través de la página web.





Claro: A través de la página: / Marcando *611#. Para pospago, opción 7 y luego opción 2. Para prepago, opción 8. /*611opción 7







Tigo: Marcando *300, opción 6 / Enviando un SMS al 585 con la palabra CONSULTA







Virgin: Enviando un SMS al 456 con la palabra EQUIPO







Avantel: En la página web, en la opción "Consulta tu IMEI"





Móvil Éxito: En la página web





UFF Móvil:



1. Entrar a la página de UFF móvil e iniciar sesión con la cuenta



2. En la sección mi cuenta, dar clic en "Opciones (+)"



3. Luego clic en "Registro y Reporte de tu Equipo (IMEI)"



4. Finalmente en "CONSULTA Y/O REPORTA TUS EQUIPOS"



ETB: Marcando *700, opción 1 y luego opción 3





6. ¿Qué pasa si un celular es bloqueado? ¿Qué debe hacer el usuario?





El usuario debe acercarse a las oficinas de su operador de telefonía móvil y acreditar la propiedad del equipo, esto lo puede realizar de dos formas: por medio de la factura de compra o diligenciando un formato que le suministra el operador.





7. ¿Cómo demuestro que el equipo es de mi propiedad al momento de realizar el registro?





Es necesario presentar la factura con la que se adquirió el celular o diligenciando un formato que le suministra el operador.





8. ¿Es verdad que el operador no registra equipos que no se encuentren homologados?





Sí, su celular debe estar homologado. Si quiere saber si su celular está homologado puede consultar en el siguiente enlace: bit.ly/infoHomologados.





9. ¿Si traigo un celular desde el extranjero lo debo registrar?





Sí, debe registrarlo presentando ante su operador móvil la factura de compra, el soporte de pago o diligenciando un formato que le suministra el operador. Recuerde que antes de comprarlo y registrarlo, debe verificar si está homologado para su uso en Colombia, de lo contrario el operador no realizará el registro.





10. Si no atiendo la solicitud de registro de mi equipo, ¿será bloqueado?





Estamos en la recta final del registro del IMEI. En caso de no registro por iniciativa del usuario, el operador le enviará un mensaje y le dará un plazo de 20 días para realizar el registro. Si no atiende la solicitud en dicho plazo, su equipo será bloqueado.





11. ¿En cuánto tiempo se bloquea un equipo que fue reportado por robo o pérdida?





En 25 minutos aproximadamente puede quedar bloqueado para funcionar en cualquier red del país. Para esto, es vital que el usuario denuncie el hurto o reporte el extravío a su operador.





12. ¿Debo hacer un nuevo registro si paso de plan pospago a prepago?





No es necesario. El registro está asociado al equipo y no al plan del servicio.





13. ¿Cómo saber los lugares autorizados donde se pueden adquirir celulares?





Los lugares acreditados cuentan con una autorización expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para verificar si el sitio está autorizado puede consultar en el Sistema de Información Integral de Autorizaciones (SIIA), el cual tiene por objeto permitir a la ciudadanía, en general, la consulta pública de las personas autorizadas para la venta de equipos móviles en Colombia, a través de la página Web del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.





A partir de agosto, además de la autorización, se empezarán a identificar los establecimientos autorizados por el Ministerio con una calcomanía en la cual se encuentra impreso el número de dicha autorización. El proceso de entrega de las calcomanías se está coordinando a través de la Presidencia de la República y la Policía Nacional y se articulará con las autoridades locales y con la Policía del cuadrante en cada ciudad.