Reconocida conductora de TV expone infidelidad tras 9 años de matrimonio: "Lo negaba"

Vivian Cepeda, reconocida conductora de televisión originaria de Nuevo León, sorprendió a sus seguidores al compartir un doloroso episodio de su vida personal. La presentadora reveló que, tras nueve años de matrimonio y siendo madre de tres hijos, descubrió que su entonces esposo le era infiel.

La verdad salió a la luz gracias a pruebas enviadas por la amante, lo que marcó un antes y un después en su vida.

En declaraciones ofrecidas durante un programa de televisión, Cepeda relató cómo descubrió el engaño. "Él me lo negaba todo, pero la tipa me mandaba todo. Me engañó, decía que estaba trabajando y no era así. Se iba de viaje con ella por todo el mundo, mientras yo cuidaba a los niños encerrada", señaló.

El episodio la llevó a poner fin a su matrimonio, enfrentando un proceso personal difícil pero transformador. “Fue hasta que me quitaron la venda de los ojos que logré ver la verdad. Hoy soy feliz, gracias a Dios lo superé”, aseguró, destacando que esta experiencia, aunque dolorosa, la hizo más fuerte y le permitió redescubrir su felicidad.

Aunque Cepeda decidió no revelar la identidad de la amante ni dar más detalles sobre su expareja, dejó claro que ahora está en una mejor etapa de su vida, enfocada en su bienestar personal y el de sus hijos.

Un escándalo del pasado que también marcó su carrera

Este no es el primer episodio polémico en la vida de Vivian Cepeda. En 2014, fue el centro de un escándalo mediático cuando se filtró un video íntimo que afectó su privacidad y reputación. En ese momento, no existían leyes claras contra la violencia digital, lo que le impidió tomar acciones legales contundentes.

A pesar de los altibajos, Cepeda ha sabido mantener su carrera y ahora comparte su experiencia como un ejemplo de superación y resiliencia. "Hoy miro hacia adelante y agradezco haber salido fortalecida de todo esto", concluyó.