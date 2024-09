Reconocida exreina de belleza sufrió grave accidente casero: “No se lo deseo a nadie”

Debbie Aflalo, exreina de belleza y representante de República Dominicana en Miss Universo 2021, se ha convertido en tendencia luego de compartir un impactante relato sobre un accidente doméstico que casi le cuesta la vida. Conocida por su simpatía y carisma durante su participación en el certamen internacional, Aflalo, de 31 años, decidió contar su experiencia con el fin de advertir sobre los peligros que muchas veces se ignoran en el hogar, y enviar un mensaje de prevención a sus seguidores.

La joven, originaria de Azua y con ascendencia israelí, detalló que el accidente ocurrió en su cocina cuando estaba utilizando una olla de presión, un electrodoméstico que muchos consideran indispensable pero que, si no se maneja con las debidas precauciones, puede ser extremadamente peligroso. Según su relato, la explosión de la olla fue repentina y violenta, causando que el contenido hirviendo se derramara sobre varias partes de su cuerpo, incluyendo su rostro, pecho, brazos y abdomen.

"Vi el momento en que el aro de silicón de la olla salió volando. El agua me cayó directamente en la cara, el pecho y otras partes del cuerpo. Fue una situación aterradora", comentó. Aflalo explicó que sufrió quemaduras de segundo grado y que, aunque la recuperación ha sido dolorosa, se siente agradecida de que las consecuencias no hayan sido peores. “Afortunadamente, la tapa de la olla nunca se movió, porque si lo hubiera hecho, probablemente no estaría aquí para contarlo”, dijo entre lágrimas.

Tras el accidente, la exreina de belleza utilizó sus redes sociales para mostrar las secuelas de las quemaduras, compartiendo fotos y videos de las heridas que ha sufrido, con la intención de sensibilizar a la audiencia sobre los peligros asociados a este tipo de incidentes. Debbie, quien ha logrado mantener una notable carrera en el mundo del modelaje desde su participación en Miss Universo, destacó que su objetivo al hacer pública esta experiencia no es generar alarma, sino más bien educar y crear conciencia.

“Este tipo de ollas pueden ser muy útiles, pero también pueden ser peligrosas si no se utilizan correctamente. Mi consejo es que, si tienen que usarlas, lo hagan con mucha precaución y, de ser posible, con poca frecuencia”, advirtió Aflalo. Además, agregó que la seguridad en la cocina debe ser una prioridad y que accidentes como el que ella vivió pueden evitarse si se toman las debidas medidas.