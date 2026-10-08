Reconocida modelo murió mientras llevaba a su bebé recién nacido al doctor: esto se sabe

Una reconocida modelo internacional de 32 años murió de un infarto mientras acompañaba a su bebé recién nacido a una consulta médica. El fallecimiento ocurrió apenas 45 días después de haber dado a luz a su segundo hijo y ante la presencia de varios de sus familiares, quienes la acompañaban durante la visita al centro médico.

La mujer fue identificada como Giane Alves, una modelo brasileña que murió el viernes pasado en el municipio de Condeúba, en el suroeste del estado de Bahía, Brasil. En el momento de la emergencia estaba junto a su esposo, José Pereira Sobrinho, su hijo mayor, Gael, de siete años, el pequeño Felipe y una amiga. Todos presenciaron el episodio que terminó con su vida.

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La noticia causó sorpresa entre sus allegados, especialmente porque, según su representante, no tenía antecedentes recientes que hicieran prever una situación de este tipo. Miguel Crispim, quien trabajó con ella durante 12 años, habló con el medio brasileño g1 y recordó que la modelo llevaba una vida que consideraba saludable.

“Fue un shock enorme para nosotros, porque Giane era una mujer sana, no bebía, no fumaba, no tomaba ningún medicamento, tenía todos sus chequeos al día y gozaba de una salud excelente, sobre todo porque recientemente había dado a luz a un bebé”, manifestó el agente.



Modelo Giane Alves. Foto: Redes sociales

¿Quién era Giane Alves, la modelo que murió en Brasil?

La carrera de Giane Alves en el mundo de la moda comenzó en 2015, cuando una cazatalentos la descubrió mientras trabajaba en una estación de servicio en San Pablo. Ese encuentro le abrió las puertas a una industria en la que logró construir una trayectoria internacional.

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Con el paso de los años, participó en las semanas de la moda de San Pablo y Nueva York, además de trabajar para importantes marcas. Su imagen también llegó a las páginas de reconocidas revistas, entre ellas Marie Claire y Vogue Brasil, publicaciones en las que apareció en diferentes editoriales.

A pesar de los viajes laborales a San Pablo y al extranjero, Alves buscó mantener un equilibrio entre sus compromisos profesionales y su vida familiar. De acuerdo con Crispim, la modelo se había trasladado al interior de Bahía para encontrar una mejor calidad de vida, aunque continuaba desarrollando su carrera.

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Su representante también destacó la disciplina con la que asumía sus responsabilidades y los principios que, según él, mantuvo durante su recorrido profesional.

“Era un modelo ejemplar, una profesional, mantenía sus principios y era una persona de gran pureza”, expresó Crispim al recordar los años de trabajo que compartieron.

En sus redes sociales, la modelo publicaba principalmente contenido relacionado con sus actividades profesionales. Sin embargo, también compartía algunos momentos personales junto a su hijo mayor, Gael, y expresaba el significado que tenía para ella ser madre.

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En mayo de 2022, durante la celebración del Día de la Madre, Alves publicó un mensaje en el que dejó ver la importancia de su familia: “Nada es tan especial como ser madre”.

Su representante aseguró que la carrera en la moda le permitió cumplir varias de sus metas personales, entre ellas formar una familia y brindarles estabilidad económica a sus seres queridos.

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“Gracias a su carrera como modelo, pudo cumplir su sueño de formar una familia y brindarles una excelente situación económica”, concluyó Crispim.

La muerte de Alves, ocurrida pocas semanas después del nacimiento de Felipe, generó conmoción entre quienes conocieron su trayectoria. Según la información divulgada por su representante, la causa del fallecimiento fue un infarto, aunque los detalles médicos adicionales no fueron precisados en el reporte citado.