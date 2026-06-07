¿Cómo actúa el diablo? La explicación de Andrés Corson basada en la Biblia

El pastor Andrés Corson dedicó una de sus más recientes reflexiones a hablar sobre la forma en que, según la Biblia, actúa el diablo en la vida de las personas y las estrategias que utiliza para afectar tanto a los creyentes como a la iglesia.

Durante su mensaje, Corson citó varios pasajes bíblicos para explicar que la lucha espiritual no se libra únicamente a través de situaciones visibles, sino también mediante pensamientos, tentaciones, emociones y decisiones que pueden apartar a las personas de Dios.

La advertencia sobre una batalla espiritual permanente

La reflexión tomó como base textos como 2 Tesalonicenses 2, Efesios 4 y 1 Pedro 5, con los que el pastor sostuvo que existe una batalla espiritual constante entre el bien y el mal.

Según explicó, Satanás busca desacreditar a la iglesia, afectar el testimonio de los creyentes y generar divisiones que debiliten la fe de las personas.



Corson afirmó que, de acuerdo con la Biblia, el enemigo opera muchas veces de manera silenciosa y estratégica, aprovechando circunstancias cotidianas para influir en la vida de quienes no permanecen vigilantes espiritualmente.

Pensamientos, emociones y tentaciones

Uno de los puntos centrales de la enseñanza fue la influencia que, según el pastor, pueden tener los ataques espirituales sobre la mente.

Corson aseguró que algunos pensamientos negativos, sentimientos persistentes de rechazo, temor o desánimo pueden convertirse en herramientas que alejan a las personas de Dios.

Publicidad

También habló sobre tentaciones relacionadas con diferentes áreas de la vida y recordó que la Biblia describe la mente como uno de los principales escenarios de la lucha espiritual.

Por ello, invitó a los creyentes a examinar cuidadosamente aquello que escuchan, piensan y permiten entrar en su corazón.

El llamado a no “dar lugar al diablo”

A lo largo de la predicación, Corson insistió en la importancia de mantenerse firmes en la fe y evitar conductas que, según las Escrituras, pueden abrir espacio a influencias negativas.

Publicidad

Citando Efesios 4:27, recordó la exhortación bíblica de no “dar lugar al diablo” y señaló que los creyentes deben actuar con prudencia en aspectos relacionados con su vida espiritual, familiar y personal.

El pastor afirmó que la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con Dios son herramientas fundamentales para enfrentar las dificultades y mantenerse fortalecidos.

Otro de los temas abordados fue la responsabilidad de quienes ejercen algún tipo de liderazgo dentro de las iglesias.

Corson señaló que los líderes cristianos deben cuidar su comportamiento, sus decisiones y su testimonio, pues consideró que muchas de las crisis que han afectado a figuras religiosas han terminado impactando también a las comunidades que representan.

Por esa razón, destacó la necesidad de mantener una vida íntegra y coherente con los principios que se predican.

“Las puertas del infierno no prevalecerán”

En la parte final de su reflexión, el pastor recordó las palabras de Jesús registradas en Mateo 16:18, donde afirma que “las puertas del infierno no prevalecerán” contra la iglesia.

Con base en ese pasaje, aseguró que, aunque existen desafíos espirituales y momentos difíciles, los creyentes pueden enfrentar esas situaciones confiando en la protección y dirección de Dios.