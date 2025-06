¿Cuál es el plan B de Dios?: reflexión del pastor César Castellanos

En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos compartió una profunda meditación sobre la naturaleza del ser humano y el propósito divino, titulada "El plan B de Dios". Partiendo del relato de la creación en Génesis 1:26, Castellanos recordó que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, reflejando tanto su forma como su carácter.

El pastor explicó que la batalla principal se libra en el terreno de la identidad. Satanás, representado en la serpiente del Edén, sigue atacando la imagen de Dios en el hombre con mentiras, dudas y culpa. "El problema no es lo externo; el problema es lo que hay dentro de nosotros”, enfatizó.

Finalmente, el mensaje central del pastor fue una invitación a levantarse del fracaso y abrazar el propósito divino. “Dile al diablo: yo no he fracasado, solo he aprendido”, proclamó con convicción. En ese sentido, recordó que el verdadero cambio no comienza con un método, sino con una transformación interior.

