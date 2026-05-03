¿Cuál es el trasfondo de la salvación? Reflexión dominical del pastor César Castellanos

La reflexión del pastor César Castellanos presenta la salvación no como un concepto religioso superficial, sino como una experiencia profunda y transformadora. Desde el inicio, enfatiza que la obra de Jesús representa una victoria total sobre el pecado y la condenación, invitando a comprender su alcance real: “La salvación de Jesús fue una salvación completa”.

Uno de los ejes centrales del mensaje es el “nuevo nacimiento”, ilustrado a través del diálogo bíblico entre Jesús y Nicodemo. Castellanos insiste en que este proceso no es simbólico ni repetitivo, sino único y transformador: “El nuevo nacimiento es cambio de vida”. Critica la religiosidad basada en ciclos de pecado y arrepentimiento sin transformación real, señalando que quien verdaderamente nace del Espíritu adopta un carácter renovado. Esta idea se refuerza con la advertencia de Epístola a los Hebreos 2:3: “¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?”.

Finalmente, el pastor comparte su testimonio personal como evidencia de esa transformación radical, describiendo un encuentro íntimo con Dios que marcó un antes y un después en su vida. La reflexión concluye con una invitación directa a experimentar ese nuevo nacimiento, entendiendo que la gracia —como enseña Carta a los Efesios— es un regalo divino que debe asumirse con compromiso y profundidad.



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