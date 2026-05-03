"Dios nos ha llamado a la vida": reflexión dominical de monseñor Rafael de Brigard

La reflexión dominical de Rafael de Brigard invita a comenzar la vida diaria desde una disposición espiritual consciente, recordando que la fe no es un añadido, sino el fundamento que orienta cada paso. El mensaje resalta la importancia de dedicar tiempo a Dios antes de enfrentar las exigencias cotidianas: “es bueno amanecer en Dios… para que sea el que conduzca nuestros pasos por el camino de la paz”.

El núcleo del mensaje se centra en el Evangelio de Juan (14,1-12), donde Jesús fortalece la fe de sus discípulos con una afirmación clave: “Que no tiemble su corazón, crean en Dios, crean también en mí”. La fe aparece así como una virtud esencial que sostiene al creyente en medio de las dificultades, brindándole claridad, fortaleza y esperanza. Monseñor enfatiza que esta fe no es irracional ni fanática, sino una fuerza transformadora que permite afrontar la vida con sentido: “La fe nos da muchas posibilidades, muchas fuerzas, muchas luces que de otro modo no se tienen”.

Finalmente, la reflexión subraya la centralidad de Cristo como único camino hacia Dios: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Esta afirmación no solo orienta la búsqueda espiritual, sino que también define el estilo de vida del creyente, llamado a reflejar a Cristo en sus acciones.



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