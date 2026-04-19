¿Está su casa edificada sobre la roca? Reflexión dominical del pastor Andrés Corson

La reflexión del pastor Andrés Corson, basada en el Evangelio de Mateo, expone una enseñanza central del Sermón del Monte: la diferencia entre construir la vida sobre la roca o sobre la arena. Jesús afirma: “todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca”, destacando que la verdadera estabilidad espiritual no depende de las circunstancias, sino de una fe obediente.

El mensaje enfatiza que una vida sólida no se construye sobre lo que se siente, sino sobre lo que Dios ha dicho en su Palabra. Frente a inseguridades o culpas, el creyente debe aferrarse a verdades como: “ninguna condenación hay para los que están en Cristo” o “acerquémonos confiadamente al trono de la gracia”. En contraste, advierte sobre los peligros de edificar sobre “arena”: falsas profecías, decisiones guiadas por emociones, ambiciones personales o relaciones fuera de la voluntad de Dios.

Finalmente, Corson invita a examinar el fundamento de la propia vida: si está centrada en Cristo, en su Palabra y en su voluntad, o en deseos humanos y expectativas externas. La clave está en desarrollar una relación directa con Dios, aprender a escuchar su voz y vivir conforme a ella. Cierra con una exhortación clara tomada de Carta a los Romanos: “no imiten las costumbres de este mundo… aprendan a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta”, recordando que solo así se puede resistir cualquier tormenta y permanecer firme.



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