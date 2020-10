Klopp y un detalle de gran valor: una carta a un niño de 11 años

“Hola, Lewis. ¿Puedo empezar contándote un secreto? Yo me pongo nervioso. Para ser totalmente honesto, estaría preocupado si no me pusiera nervioso, porque cuando eso sucede me da la oportunidad de convertir esa energía en algo positivo. Sé que puede resultar extraño para un chico de tu edad pensar que el entrenador del Liverpool puede sentirse como tú, pero yo lo hago”.

Así comienza la carta con la que el entrenador de uno de los mejores equipos del mundo en estos momentos, le contestó a la misiva que Lewis Balfe, de sólo 11 años, le escribió, contándole que tenía mucho nerviosismo por volver pronto a la escuela y sobre todo por ingresar a la secundaria.

Lewis retrata la ansiedad y el nerviosismo que tenemos todos ante nuevas experiencias, ya que nos han educado para vivir en la certidumbre. Y este líder del deporte mundial, además de responder personalmente a su carta, le dejó unas claves de comprensión de la vida que nos sirven a todos nosotros frente a los retos que experimentamos a diario, sobre todo en este tiempo en el que vamos entrando poco a poco a nuestra “nueva normalidad”.

Resalto tres que me parecen muy útiles:

1. En los momentos de nerviosismo: recordar a las personas para las que somos importantes, confiando que estarán allí para ayudarnos. Dijo Kloop: “Me preguntas qué hago cuando mis jugadores se sienten nerviosos y la respuesta es simple: les recuerdo lo importantes que son para mí y cuánto creo en ellos, y no tengo ninguna duda de que será exactamente lo mismo que hace tu familia contigo”

2. Ser positivos y esperar que siempre pase lo mejor: “No tienes que preocuparte de que vayan a suceder cosas malas. Como sabes, perdí algunas finales y no es una buena sensación, pero con la ayuda de mi familia y mis amigos seguí adelante y al final pudimos disfrutar de momentos realmente buenos. Si me hubiera centrado en los malos, sé que esto no habría sido posible, así que, por favor, sé positivo contigo mismo y espera con ansia el momento brillante que sé que tendrás mientras creces”.

3. Solidaridad. Dijo Kloop: “No olvides que eres parte de la familia de Liverpool y esto significa que hay millones y millones de personas como tú que quieren que seas todo lo feliz que puedas”.

Apropiémonos de estas claves que da el exitoso entrenador a un niño nervioso ante lo nuevo.