“Los bautizados nos convertimos en templo del Espíritu Santo”: De Brigard

La reflexión de este fin de semana del padre Rafael de Brigard habló del bautismo ya que oficialmente este domingo se concluye la Navidad, que religiosamente empieza desde el 25 de diciembre hasta el 13 de enero.

“No podemos ser verdaderamente cristianos si no somos escuchas, si no atendemos, si no permitimos que la palabra llegue a todo nuestro ser” a lo que agregó que “los bautizados nos convertimos en templo del espíritu santo, otra razón para que sintamos respeto por la vida humana”.

Escuche la reflexión completa: