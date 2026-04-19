Los ejercicios de la fe: reflexión dominical de monseñor Rafael de Brigard

La reflexión dominical de monseñor Rafael de Brigard propone comprender la fe como un encuentro vivo entre Dios, la Iglesia y la experiencia personal. Inspirado en el Libro de los Salmos, resalta la confianza del creyente en la presencia constante de Dios: “Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti… me enseñarás el sendero de la vida”.

A partir del relato de los discípulos de Emaús en el Evangelio de Lucas, monseñor explica que la vida de fe es un camino lleno de altibajos, dudas y descubrimientos. La experiencia de estos discípulos refleja la realidad humana: momentos de entusiasmo, pero también de crisis y desilusión. Sin embargo, en medio del camino, Jesús se hace presente, aunque no siempre sea reconocido de inmediato. La clave está en la apertura y la escucha: “¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino?”, una frase que revela cómo la Palabra de Dios transforma interiormente incluso en medio de la incertidumbre.

Finalmente, la reflexión subraya la importancia de la Eucaristía como lugar privilegiado de encuentro con Cristo resucitado. Es allí donde los creyentes pueden reconocer su presencia viva, tal como ocurrió al partir el pan: “a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron”. En este tiempo pascual, el mensaje es claro: fortalecer la fe, aprender a escuchar y redescubrir a Jesús en la vida cotidiana.



Escuche la reflexión completa aquí: