En su reflexión dominical, monseñor Rafael de Brigard invitó a los creyentes a vivir el tiempo de Adviento como una oportunidad para fortalecer su relación con Dios y preparar espiritualmente el corazón para la Navidad. A partir del Evangelio de San Marcos, en el que Jesús exhorta a sus discípulos a mantenerse vigilantes, el sacerdote señaló que las ocupaciones, las preocupaciones y las responsabilidades cotidianas pueden hacer que las personas descuiden su vida espiritual.

El religioso explicó que el Adviento, que comprende cuatro domingos antes de la Navidad, es un periodo para intensificar la oración, acercarse a los sacramentos, leer la palabra de Dios y participar en la vida de la Iglesia. También hizo un llamado a no convertir esta celebración en una simple tradición o una fecha marcada por las actividades comerciales y familiares, sino en una oportunidad para comprender el significado del nacimiento de Jesús. “No se trata de que lo espiritual sea una cosa muy ocasional, muy de circunstancias difíciles, sino que la vida del cristiano debe llevar permanentemente ese moverse hacia Dios”, afirmó.

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Finalmente, monseñor de Brigard recordó que mantenerse vigilantes también significa aprender a reconocer la presencia de Dios en los acontecimientos cotidianos, las alegrías, las dificultades y las personas que llegan a la vida. Por eso, animó a los oyentes a compartir sus testimonios de fe y a prepararse con mayor compromiso para la celebración del nacimiento de Cristo.