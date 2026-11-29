En su reflexión dominical, el pastor Andrés Corson abordó una pregunta relacionada con la fe: ¿por qué Dios sana a unas personas y a otras no, o por qué parece responder algunas oraciones y otras no? Para desarrollar su enseñanza, tomó como referencia la historia del rey Ezequías, narrada en los libros de Isaías y Reyes, quien recibió la noticia de que moriría debido a una grave enfermedad. Ante ese diagnóstico, el rey se volvió hacia la pared y oró a Dios, quien escuchó su súplica y le concedió 15 años más de vida. “La primera razón por la cual Dios oyó la oración de Ezequías fue porque él era un hombre de oración”, explicó Corson, quien destacó también la importancia de mantener una relación constante con Dios, actuar conforme a sus enseñanzas y confiar en su voluntad.

El pastor señaló que Ezequías se caracterizó por su fidelidad, su compromiso con la casa de Dios y su rechazo a la idolatría. Además, recordó que, cuando el ejército asirio amenazó con conquistar Jerusalén, el rey acudió al templo y presentó su preocupación ante el Señor. Según el relato bíblico, esa noche un ángel acabó con 185.000 soldados del ejército enemigo. Para Corson, este episodio muestra la importancia de orar con fe y buscar que las peticiones tengan un propósito que vaya más allá de los intereses personales. “Él sabía que lo que hace que Dios responda nuestras oraciones es que él reciba la gloria”, afirmó.

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Finalmente, Corson recordó que la oración de Ezequías no solo estuvo relacionada con la victoria frente a sus enemigos, sino también con su recuperación física. A partir de esta historia, invitó a los oyentes a fortalecer su vida de oración, confiar en Dios durante las dificultades y reconocer su soberanía. Asimismo, resaltó que la fe debe estar acompañada de una vida de servicio y fidelidad.