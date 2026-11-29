En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos compartió un mensaje sobre la importancia de mantener un corazón agradecido con Dios y reconocer las bendiciones que llegan a la vida. A partir del Salmo 103, el líder religioso destacó la necesidad de recordar los favores recibidos, incluso en medio de las dificultades. “Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios”, fue el versículo que tomó como punto de partida para explicar que, en ocasiones, las personas olvidan las veces que han recibido protección, provisión, sanidad y nuevas oportunidades.

Durante su enseñanza, Castellanos también habló sobre el perdón y la sanidad emocional. Para ilustrarlo, presentó el testimonio de Yeka, una mujer que atravesó una difícil experiencia matrimonial tras descubrir una infidelidad que afectó profundamente su vida. La mujer contó que, después de un periodo de dolor y frustración, encontró en la fe, la obediencia y el acompañamiento espiritual un camino para recuperar la tranquilidad y volver a creer en el amor. “La obediencia lleva a la bendición”, expresó al recordar el proceso que vivió hasta lograr superar esa etapa y comenzar una nueva relación. Frente a este testimonio, el pastor resaltó que Dios no solamente puede sanar las enfermedades físicas, sino también las heridas emocionales.

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Finalmente, Castellanos invitó a los oyentes a reconocer los favores de Dios en aspectos cotidianos como la familia, el alimento, la salud y la posibilidad de comenzar cada día con nuevas fuerzas. Además, recordó una experiencia personal en la que sobrevivió a un atentado en el que recibió cinco disparos, situación que atribuyó a la protección divina. “Cuando Dios prolonga la vida, uno debe esforzarse más por engrandecer la obra de Dios”, afirmó.

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