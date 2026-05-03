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"No busques un atajo para salir rápido de tu desierto": reflexión del pastor Andrés Corson

La reflexión enseña que el desierto no debe evitarse, sino vivirse como proceso de formación. Dios usa las pruebas para transformar el carácter y preparar el corazón para la bendición.

Biblia Reina Valera.jpg
Biblia Reina Valera
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de may, 2026

La reflexión del pastor Andrés Corson plantea una idea contundente: el desierto no es un obstáculo que deba evitarse, sino un proceso necesario para la formación del carácter. A partir del ejemplo del pueblo de Israel, advierte que muchos no alcanzaron la tierra prometida no por falta de oportunidad, sino por actitudes como la queja, la rebeldía y el miedo: “No pudieron entrar porque se rebelaron… se quejaron… y se negaron a confiar en el Señor”.

El núcleo de la enseñanza gira en torno al propósito del “desierto”, entendido como las pruebas personales —enfermedad, emocional o relaciones difíciles— que revelan el interior del ser humano. Corson enfatiza que estas etapas no solo prueban la fe, sino que la desarrollan: “Dios tiene un propósito con tu desierto… revelar tu carácter”. Apoyado en textos como Segunda carta a los Corintios y Carta de Santiago, resalta que incluso las debilidades pueden convertirse en fortalezas.

Finalmente, el mensaje advierte sobre los “atajos” que muchas personas toman para escapar del proceso —dinero, influencias o decisiones apresuradas—, los cuales pueden traer consecuencias más graves: “No salgas del desierto en tus propias fuerzas”.

Escuche aquí la reflexión completa:

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