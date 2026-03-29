Tengan fe en Dios: reflexión dominical del pastor Andrés Corson

La reflexión dominical del pastor Andrés Corson presenta un mensaje centrado en la fe, la sanidad y la comprensión correcta de Dios. A partir de Hechos de los Apóstoles 10:38, enfatiza que Jesús “anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos”, dejando claro que la enfermedad no proviene de Dios, sino que Él desea restaurar y dar vida. En este sentido, una de las afirmaciones más contundentes es: “La enfermedad no es la voluntad de Dios”, lo que invita a orar con certeza y no desde la duda.

El mensaje profundiza en la importancia de la fe y de una correcta visión de Dios: “Todo se hará tal como creíste”, recordando que la manera en que una persona entiende a Dios influye directamente en su vida espiritual. A través de relatos como la sanidad de la suegra de Pedro y el leproso, el pastor resalta el poder del contacto con Jesús y la autoridad espiritual para reprender la enfermedad. Entre las citas clave se destacan: “Mi Dios es amor”, “Dios quiere sanarme” y “Creer y confesar, ese es el secreto”. La enseñanza también insiste en que muchas luchas comienzan en la mente y que la fe activa transforma la realidad.

Finalmente, la reflexión concluye con un llamado a asumir el papel activo del creyente, afirmando que así como Jesús fue ungido, también sus seguidores pueden orar y ver milagros. El pastor recalca: “Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán”, subrayando que el poder del Espíritu Santo sigue vigente hoy.



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