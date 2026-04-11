Revelan detalles de la muerte de niño de cuatro años tras sacar la cabeza por la ventana de un bus

Un menor de 4 años falleció tras un accidente de tránsito registrado en el Oriente antioqueño, en un hecho que ya es materia de investigación por parte de las autoridades. El niño, según se conoce, viajaba junto a su madre en un bus de servicio intermunicipal de la empresa Flota Granada, cuando ocurrió el incidente en la vía que comunica a Granada con El Santuario.

De acuerdo con la información preliminar, el menor habría asomado parte de su cuerpo por la ventana del vehículo en el momento en que otro bus transitaba en sentido contrario, lo que generó el impacto. Tras el hecho, fue auxiliado por su madre y algunos pasajeros, y trasladado inicialmente al Hospital San Juan de Dios de El Santuario.

Urgencias, referencia. Foto: AFP.

Debido a la gravedad de las lesiones, el niño fue remitido a la Clínica Somer en Rionegro, donde el personal médico confirmó su fallecimiento el miércoles 8 de abril. El menor era oriundo de San Pablo, en el departamento de Bolívar, y se encontraba de visita en el departamento de Antioquia.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención en este caso es la respuesta de conductor del vehículo. Las autoridades de movilidad informaron que el conductor del segundo bus fue ubicado posteriormente en el parque principal de Granada, donde aseguró no haberse percatado del incidente durante el cruce vehicular.



Entretanto, se adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del siniestro y posibles responsabilidades. La familia del menor gestiona el traslado del cuerpo hacia su lugar de origen para las exequias.

En redes sociales ha circulado un video donde se ve al menor tras el impacto en los brazos de su madre, quien desesperada, baja del carro para auxiliar a su hijo.