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Blu Radio  / Sociedad  / Revelan detalles de la muerte de niño de cuatro años tras sacar la cabeza por la ventana de un bus

Revelan detalles de la muerte de niño de cuatro años tras sacar la cabeza por la ventana de un bus

En redes sociales ha circulado un video donde se ve al menor tras el impacto en los brazos de su madre, quien desesperada, baja del carro para auxiliar a su hijo.

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