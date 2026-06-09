Roban perro a influencer para venderlo por 26 dólares para comida en restaurante

Un caso atroz le ha dado la vuelta al mundo y ha generado diversas reacciones en redes sociales. A través de su perfil, el influencer chino Gou compartió la historia de Chutou, su perro Border Collie que era famoso y muy querido por miles, que terminó en las manos equivocadas.
Con más de 1.5 millones de seguidores, el perro había llamado la atención de miles de personas, pero nunca imaginó que de personas con ideas llenas de maldad para lastima al animal y es que, durante una estadía en la granja de su familia, este fue robado y vendido a un restaurante para ser servido como parte de un plato.
ตามอ่านข่าวนี้ น้องหมาอินฟลูจีน ‘ชูโถว’ คนติดตาม 1.5 ล้าน โดนคนจีนขโมยไปแดก!!!— L O L A (@lolitascak3) June 5, 2026
เจ้าของน้องเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ 8 ขวบ ทีนี้พฤษภาที่ผ่านมา เจ้าของไปตปท ฝากน้องไว้ที่บ้านพ่อแม่ แล้วน้องดันหายตัวไป ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมีคนขี่มอไซค์มาอุ้มน้องไป… https://t.co/zXwcpZrCGY pic.twitter.com/oG75cVoPCP
El perro desapareció el 11 de mayo y desde ahí comenzó una búsqueda para dar con su paradero. Gracias a una cámara de seguridad, vieron a un hombre y una mujer llevándoselo en un scooter eléctrico, sin embargo, cuando fueron capturados por la Policía aseguraron que “pensaron que estaba abandonado” y lo vendieron en 26 dólares: “El perro está muerto, dejen de armar un escándalo. Yo no infringí la ley”, respondió uno de ellos.
Al recopilar toda la información dieron con el restaurante en donde fue confirmada la muerte del peludo a manos de los miembros de este locales, quienes le quitaron la vida para servirlo como parte de un plato y darlo a compartir entre algunas personas cercanas. Pero al llegar al sitio, decidieron ignorar por completo el dolor de Gou.
Ahora, a través de acciones legales, busca que se haga justicia por su mascota que fue asesinado de forma injusta y cruel en manos de personas que no supieron valorar una vida.