Rompió el silencio mujer atacada por su novio, un famoso exjugador, en un ascensor

Desde una cama de hospital y con el rostro desfigurado por múltiples fracturas, Juliana García, de 35 años, habló por primera vez luego de haber sido brutalmente agredida por su pareja, el exjugador de baloncesto Igor Cabral. El ataque ocurrió en un ascensor de un edificio en Brasil y quedó registrado en una cámara de seguridad.

La mujer, que continúa hospitalizada y alimentándose únicamente con líquidos debido a las lesiones en su mandíbula, será sometida a cirugía reconstructiva en los próximos días. Sufrió fracturas en el rostro, nariz, globo ocular, mandíbula, pómulo y base del maxilar, producto de más de 60 puñetazos que le propinó Cabral en menos de un minuto.

En una entrevista para el noticiero Cidade Alerta, Juliana decidió contar su historia con el fin de alertar a otras mujeres sobre los peligros de normalizar comportamientos violentos. “No hay que ignorar ninguna señal, porque él ya había mostrado que no era una persona tranquila. Ante cualquier señal, hay que irse y no volver”, afirmó.

La agresión ocurrió tras una discusión originada por un mensaje que Juliana recibió en su celular. La mujer explicó que, al ingresar al ascensor, se encontró con Cabral, quien ya se mostraba alterado. “No me quise ir de ahí porque en el pasillo no había cámaras, pero él siguió insistiendo en que me fuera. Luego dijo que me iba a morir y empezó a golpearme”, recordó.

🇧🇷‼️ | BRUTAL — El exjugador brasileño de baloncesto Igor Cabral fue captado golpeando a su novia en un condominio de Natal; intentó justificar la agresión alegando claustrofobia. pic.twitter.com/wzgGkJsHOL — UHN Plus (@UHN_Plus) July 30, 2025

El agresor está en prisión

Igor Cabral fue arrestado y permanece recluido en la Cárcel Pública Dinorá Simas, en Ceará-Mirim. Sin embargo, fue aislado por las autoridades luego de que denunciara haber recibido amenazas de otros internos con los que compartía celda.

La familia del exdeportista también se pronunció mediante un comunicado, deslindándose de cualquier responsabilidad en el intento de feminicidio. “Somos ciudadanos trabajadores que también fuimos sorprendidos y estamos profundamente consternados. Es imperativo poder seguir trabajando y mantener nuestra dignidad sin ser castigados por un hecho que no cometimos”, declararon.