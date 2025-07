Brutal agresión de famoso exjugador a su novia en un ascensor: alegó claustrofobia

Un nuevo caso de violencia de género quedó registrado en video. El lamentable hecho se difundió por redes sociales y dejó en evidencia al reconocido exjugador de baloncesto brasileño Igor Cabral, quien, de acuerdo con las imágenes, agredió a su pareja en un ascensor.

El caso conmocionó a Brasil y pronto varios medios locales hicieron eco del ataque de Cabral a su novia, Juliana García dos Santos. Las cámaras de seguridad del ascensor grabaron el momento exacto en el que el exdeportista se lanzó y le propinó alrededor de 60 puños en la cara y en la cabeza.

Ocurrió exactamente en la ciudad de Natal, al noreste de Brasil, en un condominio. Luego de esta brutal golpiza, que fue catalogada por parte de las autoridades como intento de asesinato, fue detenido y ahora enfrenta un proceso judicial en Brasil.

Brutal agresión de famoso exjugador a su novia en un ascensor Foto: X @UHN_Plus

Y es que el video, que dura un minuto y 11 segundos, mostró cómo García, tras el primer golpe, cayó al piso sin poder levantarse ni defenderse. Mientras seguían pasando los segundos, Cabral no paraba de agredirla, a tal punto que le dejó la cara totalmente cubierta de sangre.

“No salí del ascensor y él se enfureció, dijo que me iba a morir y empezó a golpearme. No perdí el conocimiento, pero tampoco estaba muy consciente como para recordar lo que dijo en ese momento”, relató Juliana García después, según el medio brasileño O Globo.

🇧🇷‼️ | BRUTAL — El exjugador brasileño de baloncesto Igor Cabral fue captado golpeando a su novia en un condominio de Natal; intentó justificar la agresión alegando claustrofobia. pic.twitter.com/wzgGkJsHOL — UHN Plus (@UHN_Plus) July 30, 2025

O Globo detalló que la víctima sufrió fracturas en la nariz, mandíbula, el ojo, el pómulo y la mandíbula superior y, por la gravedad de las lesiones, tendrá que someterse a una cirugía de reconstrucción facial.

Según su versión, la fuerte pelea empezó por un mensaje que le llegó a ella a su celular. Ambos discutieron y se fueron al apartamento en diferentes ascensores, pero se encontraron en el miso piso y ahí empezaron los fuertes golpes.

"Fue una gran decepción. Ya esperaba que no fuera la persona más cautivadora del mundo, pero tampoco imaginé que fuera capaz de eso", añadió en diálogo con TV Record.

En su declaración, Cabral aseguró que sufrió un ataque de claustrofobia en el ascensor y por eso su reacción. Sin embargo, la Policía local lo investiga como intento de feminicidio y el video es una de las pruebas que tienen.