Rompió su celular a propósito para ocultar un secreto a su novia y todo terminó mal

En las redes sociales no dejan de sorprender las historias insólitas que capturan la atención de miles de usuarios. Esta vez, el relato de un hombre que rompió deliberadamente su celular para ocultarle un secreto a su novia se volvió viral en TikTok, gracias a la cuenta del narrador @chacalbboggian.

Todo comenzó cuando el joven llevó su celular a reparar tras haberlo roto intencionalmente. Sin embargo, lo que parecía ser un simple arreglo técnico se complicó cuando el empleado de la tienda decidió contactar a Lorena, la novia del propietario del celular, utilizando el número de referencia que habían dejado.

“Hace una hora vinieron con tu novio por una reparación del celular de él y dejaron este número como referencia”, le escribió el empleado a Lorena.

Intrigada, ella preguntó si todo estaba bien. Lo que vino después la dejó sin palabras: “Te quería contar que cuando lo saqué de la funda para empezar a arreglarlo, encontré $20.000 y este papel”, respondió el técnico, adjuntando una imagen de una nota escrita a mano que decía: “Amigo, por favor no repares el celular. Mi novia me tiene entre las cuerdas y no me quedó patria que romperlo”.

A pesar de las advertencias del empleado, Lorena se mostró escéptica y pensó que todo era un invento. “Para, esa no es su letra. ¿Vos estás seguro?”, cuestionó. Pero el técnico insistió en que ella podía acercarse al local para verificarlo.

Lejos de confiar en el técnico, Lorena lo acusó de inventar todo para acercarse a ella y amenazó con reportarlo al establecimiento. Eventualmente, terminó bloqueándolo en medio de la discusión.

Sin embargo, unos días después, Lorena volvió a contactarlo para confesar: “Quería decirte que tenías razón. Mi novio, ah, mi exnovio, andaba con otra. Me enteré hace poco”. En un inesperado giro, el técnico respondió molesto, señalando que la situación le costó su trabajo.

@chacalboggian Intento romper su celular para ocultar un secreto y pasó esto 😂 ♬ sonido original - Chacal

A pesar de las tensiones iniciales, Lorena decidió invitar al técnico a tomarse unas cervezas, lo que dejó a los usuarios de TikTok especulando sobre cómo terminó esta peculiar historia.