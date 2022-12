¿Sabía que la química entre las personas sí existe? Experto lo explica

El conferencista de transformación interior Mauricio Henao Rojas analizó en los micrófonos de En BLU Jeans los cánones de belleza y fealdad.



“Bonito es un concepto aprendido, pensemos qué hubiera pasado si nos crían sin las palabras feo y bonito”, cuestionó el experto.



En ese sentido, dijo en la genética humana “es muy curioso que algunas genéticas nos parezcan más atractivas. Hay personas que dicen ‘a mí me parece feo’ y otros ‘a mí me parece bonito’”.



Según Henao Rojas, “el tema es más de compatibilidad genética que del concepto de bonito o feo y las compatibilidades genéticas se dan cuando digo, me gusta tal y la otra persona dice lo mismo sobre usted”.



Puso el ejemplo de quien dice que ‘equis persona tiene un no sé qué no sé dónde’ que le atrae y le dio una explicación científica.



“La química entre las personas existe porque se activan en nosotros una serie de hormonas, una serie de sustancias como la Fenilatilamina, que es la que nos lleva a atraernos con determinadas personas y esas son las compatibilidades genéticas”, comentó Mauricio Henao.



