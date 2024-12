Se niega a ceder silla a mujer que estaría en embarazo en TransMilenio: "No sea sapa"

La falta de empatía y solidaridad en los espacios públicos es un tema que sigue generando debate y preocupación en la sociedad. Un reciente incidente en un bus de TransMilenio en Bogotá puso de manifiesto esta problemática, cuando una mujer se negó a ceder uno de los dos asientos que ocupaba con sus maletas a otra mujer que estaría embarazada, alegando que estaba cansada.

"Ah, bueno, bájese y busque uno que esté desocupado porque yo no voy a bajar las maletas que están ahí porque estoy cansada", dijo.

El incidente ocurrió cuando la señora, que ocupaba dos asientos en el bus, se negó a retirar sus pertenencias de uno de ellos, a pesar de que una mujer que estaría embarazada estaba de pie cerca de ella. La falta de empatía de la mujer generó molestia en dos usuarias del sistema de transporte, que decidieron confrontarla y filmarla.

A pesar de las repetidas solicitudes de otros ciudadanos para que desocupara uno de los puestos, la mujer se negó a hacerlo, lo que causó una gran indignación entre las personas que presenciaron el incidente. La falta de empatía y solidaridad de la mujer fue ampliamente criticada en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su desaprobación y malestar ante la situación.

En el video se evidencia la discusión que tuvieron, la señora le dice: "Ay si, usted deje de ser sapa" a lo que otra de las usuarias responde: "No, ser sapa no, es ser consciente. Usted tiene que ser consciente, señora, a ver. Eso se llama ser solidario", respondió.

La normativa establece que los asientos deben cederse a personas que lo necesiten, como embarazadas , personas con discapacidad, adultos mayores o niños. Sin embargo, la falta de consciencia y solidaridad por parte de algunas personas sigue siendo un problema en los espacios públicos.

El incidente generó una gran cantidad de reacciones en las redes sociales, donde los internautas criticaron la falta de educación y consciencia de la mujer. Muchos usuarios señalaron que la mujer debería utilizar otros medios de transporte que le permitan portar sus pertenencias con comodidad, sin impedir que otras personas hagan uso del sistema.

El video de denuncia concluye con: " Bueno, la verdad es que no quiero pelear y si a usted le da la gana, se calla o si no se queda parada, pero no le voy a quitar eso del puesto. De malas", sentenció la mujer mientras ocupaba dos asientos.

#Viral "Bájese y busque uno que venga desocupado. Ya deje de ser sapa": usuaria de Transmilenio ocupó doble puesto y, al parecer, dejó parada a una mujer embarazada causando rechazo e indignación en redes sociales. Se trató de una mujer que se encontraba cómodamente sentada en… pic.twitter.com/iQB0QudMQJ — Última Hora Col (@ultimahoracol_) December 25, 2024

Esto es un recordatorio de la importancia de la empatía y la solidaridad en los espacios públicos para que las personas sean conscientes de las necesidades de los demás y estén dispuestas a ayudar de alguna manera.