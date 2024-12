“Estoy embarazada”: Shakira y la fuerte “confesión” a sus bailarinas; así reaccionaron

En plena preparación para su próxima gira mundial , Las Mujeres Ya No Lloran Tour, la cantante colombiana Shakira tomó un momento para sorprender a su equipo con una inesperada broma que generó risas, gritos y un instante de suspenso entre sus colaboradores.

El anuncio que dejó sin aliento a todos

A altas horas de la noche, mientras ensayaban para el esperado tour, la artista barranquillera detuvo los ensayos para reunir a su equipo y hacer un anuncio.

Según contó Liz Dany, una de las bailarinas, la cantante los convocó diciendo: "Quiero darles una noticia". El ambiente en la sala cambió cuando, con un tono serio, declaró: "Quería anunciarles que estoy embarazada".

Por un breve momento, el silencio se apoderó de la sala, solo para ser interrumpido por risas y gritos cuando Shakira aclaró rápidamente que todo se trataba de una broma. "No, no, no", exclamó entre carcajadas, lo que dejó un aire de complicidad entre las coreógrafas en el video que se viralizó.

Finalmente, el verdadero anuncio llegó: la incorporación de Liz Dany Campo Díaz y Marisa al grupo de bailarines que la acompañará en la gira. Este momento fue recibido con una ovación y muestras de emoción por parte del equipo.

Shakira alista detalles de su gira. Foto: Instagram @shakira.

La emoción de las bailarinas

Liz Dany, de 22 años, es originaria de Barranquilla y ha trabajado con Shakira desde 2019. La joven expresó su emoción por ser parte de esta experiencia única: "Estoy muy feliz, no puedo creer que estaré viajando con mi artista favorita. Es el mejor momento de mi vida".

Por su parte, Marisa destacó el enfoque creativo de Shakira en la preparación de la gira: "Su cuerpo expresa lo que siente, y si algo no se siente natural, lo cambia inmediatamente. Trabajar con ella es diferente a cualquier experiencia anterior".

¿Cuándo empieza el tour mundial de Shakira?

Tras casi siete años de ausencia en los escenarios internacionales, Shakira regresará con una gira que promete ser inolvidable. Las Mujeres Ya No Lloran Tour arrancará el próximo 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro, Brasil, y recorrerá países como Perú, Colombia, Chile, Argentina, Estados Unidos y Canadá. La gira finalizará el 30 de junio en San Francisco, California.

Shakira continúa demostrando su conexión única con su equipo y su público, mientras prepara lo que será una de las giras más esperadas de su carrera.

Sus millones de seguidores esperan con ansias el regreso a los escenarios de la artista colombiana. En México batió todos los récord y vendió entradas para siete conciertos, hito que ya le valió varios registros positivos.