¿Se puede construir la paz en Colombia desde la educación superior?

Según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas, el Gobierno Nacional invirtió cerca de $25.692 millones de pesos en la quinta convocatoria del Fondo de Educación Superior para el programa ‘Educar para reparar’, una iniciativa que otorga a víctimas del conflicto armado en Colombia la restitución de parte de sus derechos por medio de la educación superior.

Jean-Pierre Messier, de la Unidad para las víctimas, indicó en diálogo con Blu Radio que el programa nació como un convenio entre el Icetex y esta institución, con el fin de “poner la educación superior al servicio de las víctimas”.

El programa ‘Educar para reparar’, “es una apuesta que hemos hecho junto al Ministerio de Educación desde mediados de 2013 y hemos encontrado apoyo también en la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación del Chocó, pues en Colombia la necesidad es muy grande, dado que en la última convocatoria inscribimos a más de 25 mil personas, pero los recursos alcanzaron para cubrir solo a 1.117”, añadió.

¿Para qué sirve la educación?

Desde su punto de vista como socióloga, Luz Stella Millán, de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, indicó que la educación permite a una persona “tener la oportunidad de pensar, de ser libre y autónoma, entender la sociedad en que vive”.

“La educación que permite las habilidades de la comunicación me parece el escenario perfecto, porque hablar me permite contar quién soy, lo que me pasa y lo que ha sido parte de mi memoria”, añade.

Luz Stella añade que saber leer “comunica a las personas con el mundo y las ayuda a entender al otro”, mientras que escribir “da la oportunidad de hacer la reflexión como una sinergia entre esas tres oportunidades de comunicación que existen”.

“La comunicación es una oportunidad de doble vía y ahí está la literatura y la historia, que nos permite construir memoria”, señaló.

¿La educación puede cambiar la vida de un ser humano?

Rita Remolina, beneficiaria del programa de educación superior de la Unidad para las Víctimas, contó que fue víctima del conflicto armado en Norte de Santander a sus escasos 13 años de edad.

A ella le “encanta escribir, pues es una forma de expresar” lo que siente. “Me ayuda a volar en las ideas y en lo que quiero; gracias al Fondo, mis alas comenzaron a crecer”, dijo.

“Para mí, el Fondo de Educación Superior tiene un sentido muy importante”, expresó Rita, mientras contaba detalles de su vida y cómo ella se benefició gracias al Fondo de Educación Superior, que hasta el momento ha beneficiado a cerca de 3.800 personas.