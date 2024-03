¿Se va a casar este 2024? Estas son las tendencias que debe sí o sí tener en cuenta

"A través de este libro digital, Bodas.com.mx inspira a parejas y profesionales de las bodas con los conceptos en tendencia: bodas ‘zero waste’, ‘antiwedding', ‘wedding weekenders’, entre otros.

Bodas.com.mx, plataforma referente en el ámbito nupcial y parte del grupo The Knot Worldwide, lanzó recientemente un e-book gratuito sobre las Tendencias de bodas del 2024.

En sus 46 páginas, este libro digital aborda todos los aspectos que no pueden faltar en las bodas de este año y que son fuente de inspiración no solo para las parejasque se casan este 2024, sino también para los profesionales del mundo nupcial.

Como se explica en "Tendencias para bodas en 2024", se trata de un recuento de las principales tendencias para bodas que reinan este 2024 y que, seguramente, se convertirán en un referente para el 2025: Bodas ‘zero waste’, ‘antiwedding', festejos multidía, detalles personalizados, decoración para impresionar, entre otros temas inspiradores.

Antiwedding, una tendencia en auge

El concepto de "tu boda, tus normas" viene creciendo en los últimos tiempos. Se trata de alejarse de la "típica boda" para romper con los patrones y reglas y organizar una celebración basada en un toque creativo e innovador que refleje la personalidad de la pareja.

Boda y medioambiente

En este punto, se destacan las bodas 'zero waste', es decir, la búsqueda de una oferta gastronómica que permita reducir desperdicios y evitar la abundancia excesiva. Asimismo, este concepto se aplica a la papelería y la decoración, por ejemplo, reciclando material o reutilizando los diferentes elementos ornamentales.

Bodas de larga duración

Wedding weekenders, es otro de los nuevos conceptos que acuñan las bodas 2024. Las parejas quieren pasar más tiempo junto a sus amigos y familiares y, por esta razón, las Party after party, Brunch del día después o Destination Weddings se suman a la celebración tradicional.

En este sentido, los profesionales del sector deben adaptarse y ofrecer alternativas para cubrir todas las expectativas de las parejas. Es por ello que el directorio de proveedores de Bodas.com.mx cuenta con una oferta de servicios y productos diseñados y adaptados a las nuevas necesidades de las parejas y las cuales ayudarán a materializar la boda de sus sueños.

Para conocer el resto de tendencias se puede visitar el siguiente enlace: https://www.bodas.com.mx/articulos/tendencias-bodas-2024--c9213

Acerca de Bodas.com.mx

Bodas.com.mx, parte del grupo global The Knot Worldwide, es una web de referencia en el sector nupcial en México. A través de sus sitios web personalizados, herramientas de planificación, inspiración y aplicaciones móviles, Bodas.com.mx ayuda a las parejas a gestionar su presupuesto, encontrar proveedores y navegar por cada paso de la planificación de la boda.

En más de 16 países de Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia, The Knot Worldwide defiende el poder de la celebración. La familia de marcas de The Knot Worldwide ofrece los mejores productos, servicios y contenidos para llevar la planificación de la celebración de la inspiración a la acción. A través de sus marcas, incluyendo The Knot, WeddingWire, Bodas.net, Hitched.co.uk, Mariages.net, Matrimonio.com, Casamentos.pt, Bodas.com.mx, Casamentos.com.br, entre otras, The Knot Worldwide brinda una extensa base de datos de cientos de miles de profesionales de bodas para ayudar a las parejas a organizar el día más feliz de sus vidas.

