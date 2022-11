¿Hacer ejercicio mejora la vida sexual?

Un estudio publicado en Journal of the American Medical Association reveló que la actividad física no solo ayuda a las personas a estar en buen estado de salud y en forma, sino también mejora la vida sexual.

Algunos de los beneficios son más excitación, aumentar la lívido y facilita la capacidad para alcanzar el orgasmo. Además, mejora el flujo sanguíneo en el clítoris y potencia la sensibilidad.

Los expertos indicaron que la práctica de algún deporte mejora los niveles de testosterona que en los hombres es la encargada de generar placer y mantener con más energía durante los encuentros sexuales.

Según el estudio, también ayuda a incrementar la posibilidad de una mejor erección en hombre de 18 a 40 años y mejora la autoestima.