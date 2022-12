Mentiras que dicen los hombres para llevar a una mujer a la cama, según estudio

Un, publicado por el portal, concluyó que

la mayoría de los hombres miente para llevar una mujer a la cama.

El estudio aclaró que más del 70% de los hombres encuestados afirmaron que suelen aumentar su experiencia sexual, que “se han acostado con más de 20 mujeres e incluso se autodenominan como dioses del orgasmo”.

Según los resultados del estudio, las frases o mentiras más comunes que dicen los hombres para tener sexo con una mujer son:

- “Me gustaría hacer contigo, lo que con nadie he hecho”.

- “No importa lo mucho que te arregles tú siempre estás hermosa”.

- “Me imagino lo bonito que sería despertar a tu lado”.

- “Nadie me comprende como tú”.

- “Todo el tiempo estoy pensando en ti”.

- “Siento que me estoy enamorando de ti”.

- “Eres la mujer más hermosa con la que he estado”.

- “Qué afortunado el hombre que estuvo antes que yo”.

- “Lo haremos cuando tú estés lista, no quiero presionarte”.

- “Llevo tanto tiempo sin nada, que me muero por tenerte entre mis brazos”.

Sin embargo, se demostró que las mujeres también mienten. Las mentiras más comunes que dicen son “nunca me habían hecho sentir algo igual en el sexo”, “no me gusta la pornografía”, “no me masturbo”, “no sé mucho de posiciones sexuales”.